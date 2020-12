Nagy pofonba szaladtak bele a Titánok

A listavezető MAC HKB Újbuda ellen próbált a Titánok csapata pontot szerezni a jégkorong Erste Liga csütörtöki játéknapján, de idejekorán tetemes előnyt harcoltak ki a házigazdák, és a folytatásban is domináltak.

MAC HKB Újbuda–Titánok 7-1 (3-0, 4-0, 0-1)

Tüskecsarnok, zárt kapuk.

Vezette: Kincses, Tímár, Árkovics G., Muzsik.

MAC: Bálizs – Pozsgai, Dóczi (1), Sofron I. 1, Nagy K. (1), Molnár B. – Macaulay, Jászai, Orban B. 1 (2), Kreisz 2, Terbócs (3) – Garát, Tóth P., Kedves (1), Majoross B. 1, Lőczi (1) – Csollák 1 (1), Ádám 1, Strenk (1), Ritter (1). Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Titánok: Horváth D. (Gyenes) – McNulty, Nagy Á., Császár, Luusuaniemi (1), Tiainen 1 – Ambrus, Erdély B., Almási, Balogh B., Dézsi – Dolinar, Kóger B., Németh K., Rétfalvi, Vincze G., Jakimcsuk. Vezetőedző: Kasper Vuorinen.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc

Kapura lövések: 50-16

Megkönnyebbülhetett a Titánok a DAB elleni fölényes és első, rendes játékidőben elért győzelem után, bár ahhoz a csapathoz képest többen is hiányoztak, és mindössze három sorra való játékosa volt Kasper Vuorinen vezetőedzőnek. Madácsi Benedek és Péter Andor a Fehérvár AV19-et segítette, sérülés miatt Reiter Attila és Dobmayer Dominik nem lehetett ott a jégen. Bemutatkozott viszont a bekkek között a 17 esztendős szlovén Tim Dolinar, aki az Ifjabb Ocskay Gábor Akadémia U18-as együttesének a tagja.

A találkozó elején igencsak szorongatott a MAC, és ezekből az akciókból korán kétgólos előnyt kovácsolt. Előbb a 2. percben Majoross Barnabás talált be, majd az 5. percben Kreisz Brúnó Csollák Márkó passza után a rövid sarokba lőtt Horváth Dominik mamutja mellett, 1-0. Szép lassan túlélte ezt a sokkot a Titánok, de a harmad hajrájában ismét a hazaiak örülhettek, Sofron István sistergően nagy gólja után, mely a rövid felsőben kötött ki, 3-0.

Az első szünet után nem kellett sokat várni a hazaiak újabb góljára, a 23. percben Terbócs István emelt passzát üresen kapta Kreisz, aki másfél méterről helyezett Horváth ketrecébe, 4-0. Majd Kreisz közel járt ahhoz, hogy Orban Brance átadását belője, de a kapuvas menteni tudott. A 33. percben elindult a lavina, előbb emberelőnyben lépett fel Csollák a MAC támadásához, és a fiatal hátvéd nem is hibázta el a lehetőségét, 5-0. Alig telt el egy perc, Ádám Zsolt kapott üresen egy ajándék korongot, és első gólját lőtte a ligában, 6-0. És még nem volt vége a Titánok vesszőfutásának, mert Orban Brance is feliratkozott a góllövők közé, 7-0. Ezt kapuscsere követte, Gyenes Dávid váltotta Horváthot, aki többnyire kiszolgáltatott helyzetben kapta a gólokat. A harmadik harmad elején hiába jutott előnyhöz a Titánok csapata, bizony megremegtek a kezek, és továbbra is érintetlen maradt Bálizs Bence ketrece. Egészen az 59. percig, amikor megszületett a vendégek szépítő gólja Riku Tiainen révén, 7-1.