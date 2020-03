Nagy lépést tett előre a címvédő Fradi

A negyedik meccs szokott a playoffban a vízválasztó lenni, az Erste-liga rájátszásának Fehérváron lejátszott, második összecsapásán bár megnehezítette ellenfele dolgát, a záró harmadra elfáradt a Titánok, és háromgólos győzelmet aratott az FTC-Telekom.

Fehérvári Titánok–FTC-Telekom 1-4 (1-0, 0-1, 0-3)

Székesfehérvár, 1060 néző

Vezette: Haszonits, Wolf, Horváth B., Mizsák

Fehérvári Titánok: Gyenes – Imre P., Mangone, Balogh B., Mihály Á., Zion – Horváth M., Kiss R., Almási, C. Campbell, Péter A. (1) – Erdély B., Vas Márk, Császár (1), Madácsi 1, Nagy Á. – Halasi, Buzás, Kovács Alex, Vincze G. Edző: Kiss Dávid

FTC-Telekom: Arany G. – Kärmeniemi, Sarcia, Juusela (1), Nagy G., Tóth A. (1) – Boros, Pulli, Pavuk (1), Switzer 2 (1), Tóth Richárd – Pozsár, Rantanen 1, Hajós, Jászai, Németh A. 1 (1) – Tóth Renátó, Farkas S., Roczanov, Tóth Gergő. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 25-35

A négy győzelemig tartó párharc állása: 3-1 az FTC-Telekom javára.

A pénteki találkozóhoz hasonlóan a vendégek kezdeményeztek többet az első percekben, de aztán az igazi tűzijáték a 3. percben Arany Gergely kapuja előtt alakult ki. A 13. percben Péter Andor hagyott ki százszázalékos helyzetet, úgy, hogy már szinte mindenki a gólvonal mögött látta a pakkot. Majd a harmad utolsó négy percére előnybe kerültek a hazaiak Jere Pulli 2+2 perces kiállítása miatt, és ezt 13 másodperccel a játékrész vége előtt góllal zárták. Péter Andor tette a korongot a kapu elé, és Madácsi Benedeknek annyi dolga volt, hogy azt a gólvonal mögé juttassa, 1-0. Kiegyenlített játékkal indult a középső harmad, a Titánok dicséretére vált, hogy jól és zártan védekeztek, kevés teret adva ezzel a vendégek támadásainak. Azonban elég volt egy apró hiba a 32. percben, egy eladott korongból egyenlített a Fradi, az aranysisakos Brett Switzer nem tétovázott, és belőtte az ajándékot, 1-1. A 37. percben Pavuk Attila hátulról, mondhatni alattomosan öklelte fel Vincze Gergőt, majd nehezen állt helyre a rend, mivel a fehérváriak elégtételt akartak venni a támadón, aki 5 perc + végleges fegyelmivel befejezte a találkozót.

A záró húsz percre fokozódtak az izgalmak, remek hangulatban egyre többször veszélyeztettek a Titánok, bár a jó formát mutató Gyenes Dávidnak is bőven adtak munkát a zöld-fehérek. Az 52. percben egy buli után a fővárosiak egy begyakorolt figurát fejeztek be Németh Attila révén góllal, mindezt egy kicsit közelről szemlélték a Titánok bekkjei, 1-2. Nem sokat vártak a győzelmüket bebiztosító találattal sem, egy kipattanó pakkot vágott be Switzer, 1-3. Egy időkérést követően viszonylag korán, öt perccel a vége előtt lehozta kapusát Kiss Dávid vezetőedző. Nem maradt a padon sokáig a hálóőr, ennek ellenére csaknem végig előnyben játszhattak a kékek. Gyenes ugyan az utolsó két percre ismét leült, de ebből a Fradi jött ki jobban, Anssi Rantanen lőtt az üres kapuba, 1-4.

A párharcot az ötödik összecsapással hétfő este 18 órától Pesterzsébeten folytatják majd a csapatok.