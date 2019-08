Nagy jövés-menés kapusposzton

Két nappal az átigazolási időszak hivatalos lejárta előtt egy távozót és egy érkezőt jelentett be a Mol Fehérvár FC labdarúgócsapata.

Nem akármilyen név távozik a Mol Aréna Sóstó környékéről, ugyanis az elmúlt tíz év sikerkorszakának egyik öreg motorosa, Tomás Tujvel int búcsút a piros-kék színeknek, aki a Budapest Honvédban folytatja pályafutását. A 35 esztendős kapus ott volt az első bajnoki elsőségnél, valamint a klub első Bajnokok Ligája-találkozóján – a Sturm Graz ellen – is ő védte a Vidi ketrecét. Az érvényes szerződéséből kivásárolt hálóőrre Kispesten is minden bizonnyal komoly feladatok várnak, hiszen a keresztszalag-szakadást szenvedő izraeli kapust, Lefkovits Robit kell pótolnia, valamint a bajnokságban egyelőre botladozó, négy mérkőzést követően nulla ponttal álló Honvédnak is támaszt kell nyújtania.

A gyors pótlásról Gundel-Takács Bence személyében gondoskodott a klub, a 21 éves hálóőr Újpestről teszi át székhelyét Székesfehérvárra. Nem lesz számára ismeretlen a környék, hiszen 2014-ben a felcsútiak korosztályos csapatához került, ahonnan végül 2017 nyarán távozott a lila-fehérek hívására. Kovács Zoltán sportigazgató a klub honlapjának azt mondta, régóta figyelemmel követik pályafutását, és hatalmas potenciál rejlik benne, amit a Vidiben kihozhat majd magából a szakmai stáb segítségével.

Mindeközben felröppentek olyan hírek is, miszerint a támadó Marko Scsepovicsot a török Rizespor szerződtetné még a nyáron.