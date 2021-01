Nagy halat fogtak Csákváron

A Videoton színeiben 2011-ben NB I-es aranyérmet ünneplő Vaskó Tamás a másodosztályban szereplő Aqvital FC Csákvárban folytatja a pályafutását. A rutinos, 36 éves védő a klub honlapjának nyilatkozva elmondta, nagyon boldog, hogy végre ide igazolhatott.

Ami késik, nem múlik – mondta a csákvári csapat új fiúja a bejelentést követően, aki már 2019-ben közel volt ahhoz, hogy az Aqvital FC játékosa legyen, ám Szíjjártó István távozásával a szerződése is meghiúsult. Most azonban ismét megnyílt az ajtó előtte, miután a Visinka Ede vezette szakmai stáb a védelmet szerette volna megerősíteni, és egy olyan rutinos, jól fejelő játékosra volt szükségük, mint Vaskó Tamás. Ahogy a vezetőedző lapunknak is elmondta, a korábbi tizenkétszeres magyar válogatott labdarúgó tökéletesen beleilleszkedik az elképzelésükbe, és a tapasztalt védő kora ellenére a csapat egyik hajtóereje, illetve vezére lehet.

A sok nagy csatát megélt labdarúgó most egy kiesés elől menekülő, fiatal gárdához érkezett, de nem riad meg ettől. Az Újpest színeiben 2003-ban mutatkozott be az NB I.-ben, játszott többek között a Tatabánya, a Videoton, a Kecskemét, a Puskás Akadémia, a Békéscsaba és a Vasas együttesében, de idegenlégiósként megfordult az angol Championshipben szereplő Bristol Cityben és az olasz Seria B-s Avellino gárdájában is.

– Mikor eljöttem Angyalföldről (Vasas FC), szerettem volna az NB II-ben játszani, ám az utolsó pillanatban meghiúsult a szerződésem Csákváron, így kerültem az NB III-ban szereplő Eger csapatához. Nem bántam meg, profi körülmények uralkodtak, így szép emlékekkel búcsúztam el decemberben a klubtól. Örülök, hogy ismét a magyar másodosztályban játszhatok. Szeretem a kihívásokat. Több csapatban megfordultam már pályafutásom során, ám ennyi fiatal sehol nem volt a keretben, mint itt. A Csákvár néhány éve új útra lépett. Igyekszik nevelni, felfuttatni játékosokat, s ez követendő példa lehet mások számára is. Úgy gondolom, tapasztalatommal segíteni tudom a fiatalokat. Azt várják tőlem, hogy fogjam össze őket, legyek segítségükre pályán és azon kívül is. Már csak a koromnál fogva is egyelőre keveseket ismerek a keret tagjai közül a bajnokságokból, csupán néhány „idősebb” játékossal találkoztam ellenfélként. Bár rang­idős leszek az öltözőben, most nekem kell beilleszkednem a társaságba, de nem hiszem, hogy ezzel bármilyen problémám is adódna. Erre tökéletes alkalmat kínál a sóstói edzőtábor, illetve az a néhány felkészülési mérkőzés.