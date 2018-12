Nagy-gólokkal nyert a Csákvár

Nagy Zsolt duplájával verte a bajnokaspiráns Zalaegerszeget Szijjártó István együttese a Merkantil Bank Liga labdarúgó NB II 21. fordulójában.

Aqvital FC Csákvár–ZTE 2-1 (2-1)

Csákvár, 300 néző. V.: Oláh. Aqvital FC: Tóth B. – Csilus Á., Kiprich D., Csonka, Baranyai – Mészáros D., Sándor Gy. (Molnár Cs., 64.) – Tamás N., Daróczi (Nándori, 46.), Nagy Zs. – Sejben (Simon M., 78.). Edző: Szijjártó István.

ZTE: Szemerédi – Szabó P., Lesjak, Devecseri, Bedi – Kiss M., Hudák (Szépe, 46.) – Babati (Gajdos, 46.), Horváth K., Madarász (Novák, 68.) – Barczi. Edző: Dobos Barna.

Gól: Nagy Zs. (15., 21.), ill. Horváth K. (1.).

Nem mondhatni, hogy ideális körülmények között készülhetett a Csákvár a Zalaegerszeg elleni felsőházi csa tára: a héten egy vírusos betegség söpört végig a Fejér megyei csapaton, a házi gólkirály, Bobál Gergely váratlanul bejelentette, hogy tavasszal már az aktuális ellenfelet erősíti, majd szombaton megérkezett a hó is a Vértes lábához.

Már az első percben megbánták a hazaiak, hogy a helyi szorgos kezek játékra alkalmassá varázsolták a pályát, amikor a megiramodó Horváth Krisztofer 16 méterről, hanyag mozdulattal a hálóba emelt, 0-1. Ha egy kicsit szerencséje van az Aqvitalnak, akár postafordultával egyenlíthetett volna, de Nagy Zsolt beadását a menteni igyekvő Zoran Lesjak végül saját kapuja mellé bólintotta. A kezdeti sokkból felocsúdni látszódtak a vendéglátók, ezt bizonyította Sándor György 22 méteres bombája is, amit Szemerédi Norbert üggyel-bajjal hárított. Mindössze hat perc szükségeltetett a házigazdának, pontosabban Nagy Zsoltnak, hogy megfordítsa a találkozót. A Videoton és a Puskás Akadémia egykori neveltje előbb 25 méterről, óriási erővel lőtte ki a bal felsőt, majd Sándor György indítása után elfektette az egerszegi védőket, és a hosszú sarokba tekert, 2-1.

A szezont még a harmadosztályú Dunaújváros élén kezdő Dobos Barna együttesének többször is meggyűlt a baja Tóth Balázzsal: a Csákvár portása Bedi Balázs, Horváth Krisztofer és Madarász Márk próbálkozását is bravúrral védte. Mivel a Gyirmót nagy nehezen nyerni tudott Tiszakécskén korábban, ezért a vendégeknek mindenképp pontot, pontokat kellett szerezni ahhoz, hogy az éljen teleljenek. Ebben a szellemben futballozott a fordulást követően a ZTE, a látogatók azonban hiába birtokolták többet a labdát, számottevő helyzetet nem tudtak kialakítani. Az Aqvital FC bravúros győzelmével a 6. helyen fejezte be az évet.

