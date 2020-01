Nagy feladatok előtt állnak

Elnökségi ülést tartott az Alba Volán SC, amelyen az idei év legfőbb feladatairól esett szó.

Az esemény első programpontjaként Tóth István klubelnök méltatta Sárvári László munkásságát, a kék-fehérek ügyvezetője 45 éve tevékenykedik főállású sportvezetőként, 1975. január elején vette fel a munkát szervezőtitkárként a Börgöndi úton. Sárvári megjegyezte, a remek közösség, a felkészült munkatársak és az eredményes sportolók mindig megkönnyítették a munkáját. A folytatásban Tóth István a 2020-as esztendő legfontosabb feladatait sorolta.

Az öttusázók igazgatója, Vörös Zsuzsanna elmondta, lényeges, hogy minden nemzetet két versenyző képviselhet a nyári tokiói játékokon, a hazai pentatlonisták közül Kovács Sarolta és Demeter Bence rendelkezik indulási joggal. Ez nem jelent automatikus versenyzést, ugyanis a tavasszal több öttusázó is szerezhet jogot a versenyeken, valamint a világranglista alapján is lehet kvótához jutni, ám a két fehérvári sportoló jelentős előnyben van a honi riválisokkal szemben. Kovács most épül fel sérüléséből, fáradásos töréssel bajlódott, nem indul a szezont indító budapesti fedett pályás erőpróbán. A tervek szerint áprilisban Szófiában kezdi meg a versenyzést. Nem lesz ott a hazai fővárosban a rajtnál Demeter Bence sem, aki Kairóban versenyez először. A volánosokat Málits István képviseli ezúttal.