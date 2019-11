Nagy falat volt az éllovas

Az NB II-es férfi kézilabda-bajnokság 9. fordulójában papírforma eredmények születtek a fehérvári csapatok találkozóin.

Cunder TU Kézisuli– Csépe Salgótarjáni SKC 25-31 (11-15).

Vezette: Bába, Horváth P. Cunder: Dravecz 1 – Kónya 4, Bándi 2, Dreska 1, Zsirai, Csóka 6 (1), Tárkányi 6 (2). Csere: Hornich (kapus), Hamvasi, Bakos 1, Bencze, Ferenczi 2, Kovácspál 1, Monostori, Varga M. 1, Ruprecht. Vezetőedző: Erdei Krisztián.

Szokatlan módon a System of a Down zenekar egyik dala is felcsendült a bemelegítés alatt, a pörgős metálzene azonban inkább a listavezető vendégeket hozta tűzbe. A bajnokságban eddig hibátlan vendégek fokozatosan léptek el a házigazdától. Dravecz neve mellé csak a 16. perc közepén került be az első védés, Tárkányi 5/2-es, míg Csóka 8/3-as mutatóval zárta a játékrészt, a sokszor vezéregyéniségnek számító Dreska négy próbálkozásából pedig csak egy talált utat a kapuba.

A szünet után a 35 perc alatt egyetlen védést bemutató Draveczet Hornich váltotta, Tárkányi és Csóka kissé magára talált, de három gólnál közelebb így sem tudtak férkőzni Kónyáék. A hajrára fordulva a hazaiak öt percig gólképtelenek maradtak, eközben a tarjániak négyszer is betaláltak, ezzel eldöntve a pontok sorsát (20-28).

VS Dunakeszi– Alba-Máv-Előre SC 24-38 (14-19).

Vezette: Obermayer, Vindis.

Alba-Máv Czérna – Králl 5, Szám 4, Kanyó Bence 2 (1), Kanyó Balázs, Bárdos 4, Kanyó Á. 5. Csere: HÁTAS (kapus), Rohonyi 4, IFJ. GRŐBER M. 8 (1), Szalczinger 1, PENZER 3,Harsányi 2. Vezetőedző: Grőber Mátyás.

A dobogóért harcoló fehérváriak a szorosabb első játékrész után valósággal átgázoltak a sereghajtón, Kanyó Bencéék így továbbra is harmadikok a tabellán.