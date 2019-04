Nagy Evelin: irány az Eb!

A Varkocs György Box Club ökölvívója is ott lesz a május 25-én kezdődő junior Európa-bajnokságon.

Kilenc fővel képviseltette magát a székesfehérvári Varkocs György Box Club az Érden megrendezett Magyar Kupa döntőjében. Turós Arnold tanítványai közül Németh Zsolt serdülő 52 kg-os kategóriában, míg Balogh Bálint a juniorok 60 kilogrammos mezőnyében szerzett bronzérmet. A 43 kilós Zsuzsics Adrián és az 59 kg súlyú Tóth Adrián a serdülőknél lett ezüstérmes. A legnagyobb sikert viszont Nagy Evelin junior 57 kg-os győzelme jelentette, aki így indulhat a májusi Európa-bajnokságon.

– Nagy Evelin a tavalyi országos bajnokságon is meglepetést okozott, és idén sem tett másképp. A súlycsoportjában lévő rutinosabb, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező kislány már kétszer legyőzte őt, de amikor igazán kellett, megmutatta, hogy egy igazi bajnok – jellemezte őt Turós, aki hozzátette, Baloghtól és Tóthtól is aranyérmet várt.