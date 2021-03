Nagy Evelin elverte ellenfeleit, a legjobb női bunyósnak választották

Nagyon magabiztosan végzett az élen a 63. Énekes István Emlékversenyen az 57 kilósok között Nagy Evelin. A Fehérvár Küzdősport Egyesület ökölvívója látványosan bunyózott.

Az ifjúsági korcsoport idei első megmérettetésén, az Énekes István Emlékversenyen nagyobb indulói mezőny nevezett a korábbiakhoz képest. Nem csupán mennyiségben, minőségben is fejlődött a viadal. A Vasas Sport Club Gedó György ökölvívó termében 36 klub 68 férfi és 28 női öklözője viaskodott. A 2003-2004-es születésű bunyósok számára válogató is volt egyben. Az ifjúságiak között elsőévesként lépett szorítóba a Fehérvár Küzdősport SE kiválósága, a 17 esztendős Nagy Evelin. A korábbi korosztályos bajnok saját bevallása szerint sem szeret fájdalmat okozni ellenfeleinek, most azonban sikerrel levetkőzte eme frusztrációját.

A Kisfaludon élő ifjú hölgyet különösebb teher és elvárás nélkül küldte ringbe edzője, Turós Arnold, csupán szoknia kellett az ifjúsági korosztály légkörét. Azonban Nagy Evelin elkapta a ritmust. Előbb a BHSE sportolóját, Szögi Nórát igen tetszetős ökölvívással verte 5-0-s pontozással, majd a döntőben egy válogatott, Európa-bajnokságot is megjárt, nagy rutinnal rendelkező ellenfél várt rá. A Hell Fight Club bunyósa, Varga Beáta azonban nem talált fogást Evelinen, így a fehérvári lány őt is meggyőző fölénnyel verte. Az iskolapadban is remeklő, a Kodolányi János Középiskolában egyébként kiváló félévi bizonyítványt produkáló Nagy Evelin jó teljesítményének eredménye az aranyérem és az 57 kilósok trófeája, valamint egy meglepetés díj. Őt választották ugyanis az emlékverseny legjobb női ökölvívójának is.

A Fehérvár Küzdősport SE versenyzőjének neve biztosan bekerült a szövetségi edzők jegyzetfüzetébe, s nagy valószínűséggel klubtársai is felkeltették volna a válogatottaknál dolgozó trénerek figyelmét. Azonban a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elhalasztotta a közelgő serdülő és junior Magyar Kupát.