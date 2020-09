Nagy csatát vívott az Alba FKC, de hibázott

Pont nélkül maradt, de szoros meccset játszott az Alba Fehérvár KC a komoly célokat megfogalmazó Váccal a női kézilabda NBI. 3. fordulójában. A hazaiak második félidei technikai hibáit megtorolta az ellenfél.

Mindkét csapat „győzelemből” érkezett, és ezt a lendületet a vasárnap esti mérkőzésre is megtartotta. Igaz, az első fehérvári gólra négy percet kellett várni, ekkor az a Temes Bernadett talált be, aki néhány éve fontos hajrágólokkal járult hozzá az Alba legutóbbi Vác elleni győzelméhez. A vezetést az első félidőben nem sikerült megszereznie, átvennie a hazai csapatnak, de szorosan nyomában volt ellenfelének. Kétszer is sikerült felállnia az Albának, először kettő-, majd háromgólos hátrányból. Ez a differencia állandósulni látszott, a játékrész utolsó tíz perce pedig némi gólcsenddel kezdődött, amikor a két kapus: Pijevic és Triffa volt elemében. Ekkor jöttek az Alba fiataljai: Töpfner, Bardi és nem utolsósorban Utasi Linda. Utóbbi hét közben a Dunaújváros ellen aratott győzelemből is kivette a részét, ezúttal háromszor talált be a játékrész hajrájában, így egy gólra zárkózott fel a szünetre a Fehérvár.

A fordulás után éleződött a dráma, Deli Rita olykor majd felrobbant a kispadnál, hogy minél dinamikusabb lerohanásra ösztökélje csapatát. Az Alba mesterét az sem tölthette el örömmel, hogy a lendületet sokszor banális hibák törték meg. Ahogy a váci dobok a tribünön, úgy a vendég csapat diktálta az ütemet a pályán: a Vác egy 4-0-s roham után a 47. percben már 23-18-ra vezetett. De korántsem volt még vége! Szabó-Májer két góljával az utolsó tíz percre három gólra zárkózott fel az Alba, ami azt jelentette, hogy koncentráltabb, extra teljesítménnyel utolérheti a Vácot. Felrobbant a csarnok, amikor megint jött Szabó-Májer Krisztina gólja, csakúgy mint Bardi találata, amivel megint mínusz egyre jött fel a Fehérvár, mindössze másfél perccel a vége előtt.

Sajnos közelebb már nem sikerült férkőzni az ellenfélhez, s nagy csatában 30-27-re nyert a Vác.

– Tizenhárom technikai hiba nem fér bele – értékelte csapata teljesítményét Deli Rita, utalva arra, hogy a második félidőben többször előfordult, hogy nemes egyszerűséggel taccsra tették a fehérvári lányok a labdát. – A vereség ellenére a fejlődés napról napra látszódik a csapaton.

A szoros menetrendben nincs sok idő a hibák kijavítására, kedden már Siófokon vendégszerepel az Alba Fehérvár KC.