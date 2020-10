Nagy csatában nyertek a Bikák

Az Erste Liga keddi játéknapján a Dunaújvárosi Acélbikák idén másodszor is legyőzték az UTE csapatát.

Dunaújvárosi Acélbikák–UTE 5-4 (2-0, 2-3, 0-1, 1-0) – h.u.

Dunaújváros, 270 néző

Vezette: Varjú, Berger, Horváth M., Kis-Király

DAB: Hughson – Kovács B. Z., Nilsson, Azari, Németh P., Pihlqvist – Dósa, Phillips, Dansereau 1 (1), St. Pierre 2, Szappanos – Hruby, Mestyán 1, Mazurek (1), Pinczés O. (1), Török 1 – Jakabfy, Lencsés, Gebei G., Pozsár, Somogyi N. (1). Vezetőedző: David Leger

UTE: Márkus – Stadel (2), Szécsi, Aviani 1, Bodó (3), Just 2 – P. Kiss, Selan (1), Nemes (1), Rafaj, Vorobjev 1 – Kovács A., Varga A., Fliszár, Godó, Szabad – Horváth A., Kovács S. Vezetőedző: Virág Csaba

Kiállítások: 14, ill. 4 perc

Kapura lövések: 31-57

A 8. percben az első ember­előnyét kihasználta a DAB, egy jól kijátszott figurát követően Luis St. Pierre volt eredményes, 1-0. A folytatásban is remek tempót diktáltak a csapatok, többször kevésen múlott, hogy növelje előnyét a házigazda. Ez a 16. percben sikerült, Mestyán István a kék vonal közeléből bődületesen nagy gólt ragasztott a keresztvas alá, úgy, hogy Márkus Levente csak szemmel tudta verni a korongot, 2-0.

Az első szünet után villámgyorsan belőtte a harmadik előnyét az UTE, a 22. percben Robert Aviani lövését már nem tudta hárítani a remek formában levő James Hughson, 2-1. A 26. percben hátrányban szerzett meg egy kipattanó korongot a felezővonal előtt Keegan Dansereau, egy az egyben rávezette Márkusra, és higgadtan lőtt a hálóba, 3-1. A 35. percben újfent előnybe került az UTE, Kyle Just szánta el magát lövésre, a pakk megpattant Kovács Bronson Zoltán blokk­ján, és félmagasan jutott a DAB ketrecébe, 3-2. A 40. percben megint egy kipattanó okozott örömöt az újvárosi szurkolók körében, Török Viktor a kapu előteréből vágta be a korongot a tehetetlen Márkus mellett, 4-2. Nem maradt azonban adós az UTE, 12 másodperccel a pihenő előtt a felső sarokba varrta fel a pakkot Dmitrij Vorobjev, 4-3.

Ezek után minden nyitott volt a záró húsz perc előtt, akadtak is bőven az első tíz percben mindkét kapu előtt meleg pillanatok, a hálóőrök közül főleg Hughson brillírozhatott. Két perccel a vége előtt időt kért Virág Attila, levitte kapusát, és ezzel az emberfórral Just tudott is élni a dudaszót fél perccel megelőzően, 4-4. Jöhetett a ráadás, melynek első DAB-­akciójából St. Pierre nagyszerű lövéssel zárta le a csatát, 5-4.