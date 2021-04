Nagy csatában kapott ki a magyar válogatott Fehéroroszországtól

Nyolc fehérvári játékossal a keretében a hét végén a Három Nemzet Tornán lépett jégre a magyar férfi jégkorong-válogatott. A mieink a csütörtöki, Ausztria ellen elszenvedett 1-0-ás vereség után szombaton Fehéroroszország ellen szerettek volna javítani a Vasas Jégcentrumban.

A torna első mérkőzésén a magyar válogatottban első ízben korcsolyázott a jégre a Hydro Fehérvár AV19-ban több mint 30 ICEHL-mérkőzésen szereplő védő, Horváth Milán. A 20 éves játékoson egyáltalán nem látszódott megilletődöttség, szép szereléseket bemutatva mutatkozott be a felnőttválogatottban Ausztria ellen. Teljesítményét a szakma is elismerte, őt választottak meg a mérkőzés legjobbjának.

A torna zárónapján a magyar válogatott lépett jégre a májusi elitvilágbajnokságra készülő, a pénteken az osztrákokat 5-1-re megverő fehéroroszok ellen. Alig két perc elteltével Mihály egy vendég játékos hathatós közreműködésével korongot vesztett a saját harmadában, majd Artyom Demkov talált be közelről Hetényi kapujába 0-1. Mindössze 26 másodpercet kellett várni az egyenlítésre, Hári János cselezett szépen a támadó harmadban, majd az üresen érkező Macauley elé tálalt, aki nem hibázott 1-1. A folytatásában enyhe fehérorosz mezőnyfölény alakult ki, de a magyarok ellentámadásai is veszélyt hordoztak magukban.

A második húsz percben is a 16 KHL-es játékost felvonultató vendégek dimoniáltak, de a magyarok előtt is adódott lehetőség, gól azonban ebben a játékrészben nem született.

A záró harmad Terbócs kapuvasával kezdődött, majd a negyedik percben nagy helyzetet hagyott ki a magyar válogatott, Papp Kristóf lövése után Bartalishoz került a kipattanó, de a fehérvári támadó kihagyta az üres kapura. 11 perccel a vége előtt megszerezte a vezetést a magyar válogatott, Szirányi Bence lépett be a koronggal a támadó harmadba, majd távolról a bal felső sarkot pókhálozta ki 2-1. Az utolsó tíz percre fordulva egyre fokozódott a vendégek nyomása, emberelőnyből pedig jött a fehéroroszok egyenlítő gólja, Stefanovich talált be 2-2. Horváth Milán kiállítása miatt az utolsó bő másfél percet emberhátránnyal kezdték a magyarok, a fehéroroszok pedig be is találtak, Belevich célzott precízen 2-3. A végén Sean Simpson levitte Hetényit is, de az egyenlítés már nem sikerült. A magyar csapat összességében nem vallott szégyent az elitvilágbajnokságra készülő Fehéroroszország ellen. A mieink legközelebb augusztus végén bizonyíthatnak, a rigai olimpiai selejtezőjében lesz jelenése az együttesnek.