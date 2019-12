Nagy csatában gyűrte le az Alba a somogyországiakat

Az utóbbi időben magára találó Kaposvárt fogadta az Alba Fehérvár a kosárlabda NB I. soros fordulójában, a hazaiak magabiztosan, 99-88-ra nyertek.

Kis híján megtelt a vendégek részére biztosított szektor, a látogatók hosszasan skandálták: Hajrá, Somogyország! Ljubicsics hármasával indult, Hendlein egyik büntetőjét sem dobta be, Csorvási két ziccert rontott, a kaposváriak labdái sem értek célba. Ljubicsics viszont újra betalált kintről (6-0), Hendlein aztán megszerezte a KKK első pontjait. Egyenlített a Kaposvár, McDuffie hármasa a hálóban landolt, aztán Csorvási ügyeskedett, őrizte előnyét a házigazda, 13-6. McDuffie újabb pontjai nyomán Fekete Ádám időt kért (17-8), ami hatott, Rashun Davis jóvoltából közelítettek a látogatók. Sőt, Lalic és Ponjavics révén gyorsan egalizáltak, 17-17. Krnjajski sikeres büntetőivel már a vendégek vezettek, kétpontos előnnyel várhatták a második negyedet. Felváltva estek a kosarak, Molnár Márton kapta el a ritmust, aztán Csupkovics triplát hintett, meglépett az Alba, 26-21. Molnár a saját palánkja alatt is hatékony volt, Govens kétszer betalált a sarokból, Fekete ismét időt kért, 32-21. Lalic révén lopóztak közelebb, Csupkovics előbb elrontotta, aztán bedobta a hármast, beköszönt a frissen érkező Guyton is, tovább nőtt a különbség. Aztán tízen belülre érkeztek a vendégek Norfleet pontjaival, majd kívül kerültek, félidőben 47-36 állt az eredményjelzőn.

Davis, Ponjavics és Norfleet megmozdulásaival villámrajtot vettek a somogyiak, négy pontra jöttek, McDuffie és Govens révén megint közel tíz egységre duzzadt a hazai előny, 53-45. Hendlein sem tétlenkedett a palánk alatt, a hazaiaknál Govens és a pillanatok alatt három kosarat berámoló Molnár Márton vitte a prímet. Govens is betalált, őrizte megnyugtató előnyét az Alba, 69-57. Kicsit közelített a KKK, de szorongatni nem tudott, Markovics jó labdákkal szolgálta ki a társakat, főként a fiatal Lukácsot. Dramicanin, Norfleet és Davis kapta el a fonalat, Ramirez időt kért, 77-70. Guyton bedobta a triplát, Hendlein nem, a házigazda őrizte, sőt Govens és Guyton kosaraival növelte a tíz pont körüli különbséget. Megérdemelten nyert a Fehérvár 99-88-ra.

Jegyzőkönyv

Alba Fehérvár–Kaposvári KK 99-88 (17-19, 30-17, 24-26, 28-26)

Székesfehérvár, V.: Kapitány G., Török R., Sörlei A.

Alba: Ljubicsics 7/6, Guyton 11/9, Markovics 10, McDuffie 12/6, Csorvási 8. Csere: Govens 21/15, Molnár 16, Csupkovics 8/6, Lukács 6.

Kaposvár: Davis 22/12, Norfleet 17/3, Ponjavics 5, Hendlein 8, Lalic 13. Csere: Baki 2, Dramicsanin 19/3, ­Krnjajski 2.