Nagy csata várható idén utoljára

Az NB III 21. fordulója egyben az őszi idény utolsó játéknapját is jelenti a csapatok számára, melyet pikánssá tesz a két megyei NB I-es tartalékcsapat összecsapása.

KÖZÉPcsoport

2020. december 6., 13.00

Vác (13.)–Iváncsa (3.)

Az egykor szebb napokat látott váciak a csonka idény végén a 19. helyen zártak, s kiestek az NB II-ből, és tovább folytatták mélyrepülésüket a harmadik vonalban is. Bár hazai környezetben – amely számukra jelenleg a BVSC-Zugló patinás Szőnyi úti pályája – nem szerepel rosszul, tíz meccs­ből négyet megnyert, három találkozón pedig egy pont lett a jutalma. Ennek ellenére a meccs esélyese az Iváncsa.

ESMTK (5.)–DPASE (14.)

A házigazda az előző évben még a Keleti csoportban vitézkedett, és ott az 5. helyen zárt. Innen került át a földrajzilag számukra kedvezőbb összetételű jelenlegi csoportba, ahol hasonlóképpen szerepel. A DPASE együttesének igencsak igyekeznie kell, hogy pontot, pontokat szerezzen az erzsébeti pályán, mivel a piros-fehérek nem nagyon engednek teret a látogató gárdáknak, bár három vereség is becsúszott a mérlegükbe, és érdekes módon idegenben sokkal jobban megy nekik, öt meccset fejezetek be veretlenül. A DPASE a múlt heti, Szekszárd elleni játékára alapozhat, és bizakodhat egy esetleges pontszerzésben.

NYUGATI csoport

2020. december 6., 13.00

Puskás AFC II (17.)–MOL Fehérvár FC II (11.)

A presztízsrangadón tavaly a MOL Aréna Sóstón rendezett mérkőzésen a PAFC II győzött 2-1-re, Burányi Tamás, Fülöp Lóránd találataira csak Vágó Gábor válaszolt. A mostani összecsapás favoritjának is a felcsúti alakulat tűnik, mivel a piros-kékek már a múlt vasárnapi VLS Veszprém, majd a hétközi Tatabánya FC elleni meccsekre is igen tartalékosan tudtak kiállni. Ennek oka, hogy a gárda nagy része az elmúlt hetekben a koronavírussal megfertőződött. Toldi Gábor vezetőedzőnek az U19-es csapatból kellett pótolnia a kiesetteket, de a 43 esztendős kapusedző, Hegedűs Ferenc is szóhoz jutott mindkét meccsen.

Gárdony-Agárdi Gy. (13.)–­Lipót Pékség SE (3.)

Nem vár könnyű mérkőzés Balogh Zsolt vezetőedző tanítványaira, mivel vasárnapi ellenfelük azon kívül, hogy a dobogó harmadik fokán áll, idegenben közel hasonló mutatókkal rendelkezik, mint hazai környezetben. Több rutinos játékos alkotja csapatukat, elég csak megemlíteni a ferencvárosi nevelésű Sváb Dánielt, vagy a 2009-ben az U20-as világbajnokságon bronzérmet nyert magyar válogatottban csapattag Zámbó Bencét, vagy a Puskás AFC-ben is megfordult Harsányi Zoltánt.

Bicskei TC (10.)–Nagy­atádi FC (20.) 3-0

A Bicskei TC együttese a múlt vasárnap a Tatabánya SC elleni találkozóval befejezte az őszi idényt, mivel soros ellenfele, a Nagyatádi FC lemondta a mérkőzést a koronavírusra való hivatkozással. Így a ­meccs 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a bicskeiek kapták.