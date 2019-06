Nagy csata, kiélezett küzdelem várható a Székesfehérvár Rallye-n

Turán Frigyes meg akarja közelíteni az összetettben élen álló Vincze Ferencet az Országos Rallye Bajnokság harmadik futamán, a Taxi4 Székesfehérvár Rallye-n.

A „kétezres” években, mikor még a WRC-k duruzsoltak a bajnoki címre törő pilóták, mondjuk Tóth Janika alatt, amikor számos fehérvári rali­versenyző, Angyalfi Karcsi, Grózli Attila, Tobak Zoli, Posta Attila vagy Pandúr Zsolt, és az Oroszlán-fivérek tekergették a volánt az első osztályban – a Fehérvár Rallye is más világba kalauzolta az autósport szerelmeseit. Tempó már akkor is volt, talán nem ekkora, mint most, s ugyanúgy be lehetett szippantani azt a jellegzetes „ferodol-szagot”, de az itteni verseny murvás szakaszai igazán próbára tették a versenyzőt és a gépet. Mára maradt az aszfaltcsík, ami ugyan kevesebb keresztbe­autózást kínál a több mint 60 első osztályban rajthoz álló járműnek, no meg a rallye 2 mezőnyének, de látványban, égett gumiszagban, csikorgó hangorkánban, egyszóval rali­élményben így sem lesz hiány szombaton és vasárnap.

Az első napon három gyorsaságin, de ugyanott koptatják az abroncsokat a versenyzők, 13.06-kor és 15.04-kor a Kőhányás–Pusztavám gyorsaságin, majd 17.35-kor fordított irányban fitogtatják (ló)erejüket a masinák. A Székesfehérvár Rallye a MOL Aréna Sóstónál központosul, itt lesz a szervizpark és a vasárnapi ünnepélyes befutó is. A szombat fénypontja a városi superspecial lesz, ami 18.46-kor rajtol a Palotai úton, s a pláza mellett forgolódnak majd a gépsárkányok.

Vasárnap reggeltől három-három gyorsaságit repesztenek az autók Csákberény, Oroszlány és Guttamási aszfaltos útjain. A stadionnál felállított céldobogóra 19.26-kor gördül el az első versenyző. A Hyundai i20 R5-tel versenyző Turán Frigyes és Bagaméri László remélik, végre meglepik az ob első két futamát nyerő Vincze Ferenc–Bacigal Igor kettőst.

– Jól érezzük magunkat ebben a helyzetben, abszolút nincs okunk az aggodalomra – jelentette ki Turán Frigyes. – Mindkét alkalommal megvan az egyértelmű magyarázat arra, hogy miért szorultunk a második helyre. Egerben egy defekt miatt nem volt esélyünk nyerni, Miskolcon pedig technikai szempontból került homokszem a gépezetbe. Utóbbinál a szerencsefaktor döntött a riválisunk javára, de ez már a múlt, most már előre kell tekinteni.

Turán szereti a Fejér megyei aszfaltos gyorsasági szakaszokat.

– Jó lenne végre nyerni, de ha ismét sikerül jó helyen célba érni és gyűjteni a pontokat, akkor már elégedettek lehetünk. Még senkit sem lehet leírni, nem vagyunk a bajnokság azon szakaszában. Velenczei Ádám biztos, hogy tovább gyorsul, Hadik Bandinak nem volt eddig szerencséje, és szerintem Balogh Jani is ott lesz az elejében. Csakúgy, mint minden verseny, így a Taxi4 Székesfehérvár Rallye is sok­esélyes. Annak viszont örülök, hogy a favoritok között velünk is számolni kell. A csapatunk kiváló, Lacival pedig remek összhangban dolgozunk az autóban. Plusz egy közös év tapasztalatunk van, így még inkább összecsiszolódtunk, ami záloga lehet a jó szereplésünknek.

A tavalyi sorozat harmadik helyezettje, Vincze Ferenc Fehérváron is folytatná elsöprő szereplését.

– Valóban álomszerű rajtot vettünk, ami lelkileg egy kis megnyugvással tölt el bennünket – tekintett vissza a magyar bajnokság első két futamára Vincze Ferenc. – Ettől függetlenül egyáltalán nem bízhatjuk el magunkat, öt futam még előttünk áll, amelyeken bármi megtörténhet. Azt sem szabad elfelednünk, hogy szerencsések voltunk, igaz, emellett a tempónk is megvolt ahhoz, hogy győzni tudjunk.

Az R5-ös Skoda Fabiával hasító, az abszolút értékelést vezető páros együtt él az autóval.

– Akarjuk a győzelmet, azért dolgozunk, hogy az esztendő végén előkelő helyen végezzünk. Azért is bizakodó vagyok, mert tavaly úgy Isten igazából Fehérváron indult be a szekerünk. Ezeken a keskeny, lendületes, szeretett pályákon élmény minden kilométer. 2018-ban olyan tempónk volt Székesfehérváron, ami a szokottnál nyugodtabbá tesz a hétvége előtt. Egy harmadik győzelem komoly lépést jelentene, de nem mindenáron hajtunk a csúcsra. Ha kell, taktikázunk, de felelőtlen kockáztatást nem vállalunk az újabb aszfaltos futamon – vélekedett Vincze.

A Fejér megyei versenyzők közül Szabó György (Subaru) és Kaposi László (Lada VFTS) indul a Rallye1 mezőnyében, a másodosztályban Várnai Dávid egy Hondával vitézkedik majd. A móri Fogarasi Attila kéztörése miatt kihagyja a viadalt.