Nagy bajban a Vidi II

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában a MOL Vidi második csapata nem tudott pontot szerezni a dobogóért hajtó Komárom otthonában. A fehérváriak az utolsó előtti helyre szorultak.

Komárom VSE–MOL Vidi FC II 2-1 (1-0)

Molaji Sporttelep, 200 néző, vezette: Kovács Tamás.

Komárom: Szabó M. – Módi (Kenesei, 67.), Schiller, Végh T., Musitz, Tóth P. (Vincze, 82.), Bán, Katona, Hajba, Végh B., Koronczai. Vezetőedző: Bozsik Péter.

Vidi II: Tujvel – Major (Kristán, 77.), Mocsi, Lencsés, Zeke – Szabó B., Tarnóczi (Horváth B., 46.) – Pratsler, E. Hadzic, Takács M. – Galacs (Pápai, 46.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Schiller (17.), Tóth P. (67.) ill. Kristán (91.)

A forduló előtt a tabella harmadik helyét elfoglaló Komárom otthonában igyekezett bravúrpontokat szerezni az előző körben győzelmet arató Tímár Krisztián-legénység.

Nem estek egymásnak a felek vasárnap délután, az első komolyabb lehetőségre csaknem 17 percet kellett várni. Végh kiszorított helyzetből vette célba Tujvel kapuját, a fehérváriak rutinos hálóőre ugyan védte még a lövést, ám a kipattanót a 2014 és 2017 között a Vidi kötelékéhez tartozó Schiller Patrik juttatta a hálóba, 1-0. A gól után a komáromiak átvették az irányítást.

A vendégek trénere a szünetben két helyen is változtatott, ám jobbára továbbra is a hazaiak akarata érvényesült a pályán. A második játékrész derekán az újabb komáromi találat is megérkezett, ezúttal Tóth Patrik járt túl Tujvel eszén, 2-0. A hátralévő időben a piros-kékek mindent megtettek a pontszerzésért. Hadzic 15 méteres kísérlete csak a kapufáig jutott, a csereként pályára lépő Kristán szépítése pedig túl későn érkezett, 2-1.

Az utolsó körben a MOL Vidi FC II együttese a 10. helyen tanyázó THSE-Szabadkikötő alakulatát látja vendégül Sóstón, a találkozó vasárnap 17.30 órakor kezdődik.

A fehérváriaknak mindenképpen győzniük kell az utolsó bajnokijukon, ám még ez sem jelenti az NB III-as tagságuk automatikus meghosszabbítását. Szabó Bálintéknak a három pont begyűjtése mellett ugyanis szükségük lesz a Dunaharaszti vagy a Pénzügyőr vereségére is.