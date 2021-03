Nagy a tülekedés a dobogóért

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 21. fordulójának rangadóján otthon tartotta a pontokat a Sárbogárd, és pontszámban utolérte az Ikarus-Maroshegy gárdáját.

Sárbogárd–Ikarus-Maroshegy 1-0 (0-0)

Sárbogárd, zárt kapuk, Vezette: Szücs László.

Sárbogárd: Farkas Z. – Horváth A. (Demeter), Kókány, Mayer, Luczek (Nagy Á.) – Rodenbücher T., Gráczer G., Gyuricza (Horváth I.), Gráczer Bálint (Magda) – Gráczer Bence, Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kovács D., Makai (Zelenák), Kovács L. (Skultéti A.) – Andróczi, Kovács K., Patkós, Fövenyi – Farkas G., Megyeri. Vezetőedző: Borsányi István.

Gól: Magda (67.).

Jók: Gráczer Bence, Mayer, Rodenbücher T., ill. Matócza, Andróczi.

A hazaiak oldalán a tavaszi sikeres szereplés folytatása, a vendégeknél a talpra állás volt a mérkőzés tétje. Óvatosan kezdtek a csapatok, és a védekezés játszott főszerepet a kezdeti percekben. A sárbogárdi kezdeményezés az első negyedóra után erőteljesebb támadójátékban jelentkezett. Luczek Roland és Kókány Péter szögletrúgásai után alakultak ki Matócza Dániel kapuja előtt veszélyes helyzetek, de ezek sorra kimaradtak. A szórványos vendégtámadások a 20. percben borzolták a hazai kedélyeket, Patkós Ádám egy bal oldalról érkező labdát 10 méterről lőtt a felső lécre. A 38. percben Vagyóczki Patrik jobb oldalról elvégzett szabadrúgását Matócza a bal felső sarokból ütötte ki. A félidő enyhe hazai fölénnyel és gól nélküli állással fejeződött be. A szünet után is a masszív védekezésből felépített támadások jellemezték mindkét csapat játékát. A Sárbogárd több alkalommal tesztelte a vendégek kapusát, aki jól állta a sarat. Rodenbücher Tibor 5 méterről fejelt a kapu mellé, majd Mayer Dávid 15 méterről kapura küldött lövését bravúrral hárította Matócza. A 65. percben a csereként beálló Magda Máté eldöntötte a mérkőzést. Mayer egy, a bal oldalon megkapott labdát középre emelt, és Magda nagyszerű átvétel után 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1-0. A gól után a szervezetten védekező hazai védelmet nem tudta feltörni az Ikarus csapata. A vendégek sokpasszos játéka nem okozott megoldhatatlan feladatot védelmüknek, és a mérkőzés végéig magabiztos játékkal megérdemelt sikernek örülhettek. A Sárbogárd győzelmével felzárkózott az élmezőnyhöz és bízva a jó folytatásban a dobogós helyezés elérhető közelbe került.

Tudósított: Szántó Gáspár.

Bodajk–Mór 0-1 (0-0)

Bodajk, zárt kapuk, Vezette.: Rózsa József.

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Rózsás (Katóka R.), Molnár M., Gulyás (Molnár T.), Kővári B., Joó (Nagy F.), Dreska, Klein – Kocsis D., Herczegh. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Mór: Nagy M. – Mészáros B., Bognár B., Végvári, Kosztolányi – Radács (Szamarasz), Ferencz (Fodor Máté), Klémán M., Varga B. (Osgyán) – Tar B., Pataki (Erni). Vezetőedző: Kiss Máté.

Gól: Bognár B. (86.).

Jók: Csikesz P., Kővári B., ill. Mészáros B., Bognár B., Végvári, Tar B.

Már a mérkőzés elején egyértelművé tette a hazai csapat, hogy nem fogja könnyen adni a három pontot a bajnok­esélyes számára. Vendégrohamokkal indult a találkozó, de az első helyzetre a 23. percig kellett várni, ekkor egy bal oldalról jövő beadást röviden fejeltek ki a bodajki védők, a labda Bognár Bence elé került, de 18 méteres lövését magabiztosan védte Csikesz Péter. A 33. percben ismét móri helyzet, egy szöglet után Mészáros Barnabás alig csúsztatott mellé. A félidő is vendéghelyzettel zárult, ismét balról jött a beadás, melyet Kosztolányi Bence a kapufára fejelt.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, vagyis bodajki védekezés mellett a móriak rohamoztak a győztes gólért. Az 52. percben volt is erre lehetőség, de Tar Bálint a hosszú oldalon érkezve a kapufát találta el, majd az 59. percben Varga Balázs lőtt mellé. A szünet után azért a vendéglátók is eljutottak az ellenfél kapujáig, a 61. percben Klein Márk 16 méteres lövését blokkolták a védők. A 86. percben dőlt el a mérkőzés, ekkor egy bal oldalról belőtt labdára Bognár B. érkezett jól, és estében 12 méterről a kapu jobb oldalába lőtt, 0-1. Megérdemelt vendégsiker született, de a Bodajk is nagyszerűen küzdött.

Tudósított: Kovács Zoltán.

Főnix FC–Mány 6-1 (5-0)

Székesfehérvár, zárt kapuk, Vezette.: Wittner József.

Főnix FC: Barsch – Knausz, Sarok, Tölgyesi (Zoboki L.), Somogyi Sz. (Adorján) – Büki, Kertész (Papp K.), Meszlényi, Patkós K. (Farkas Cs.) – Jófejű, Bognár I. (Szegedi). Vezetőedző: Pavlik József.

Mány: Szabó T. – Gondos, Rimele, Ország, Szűcs P. – Mészáros T., Bukovecz, Parag, Selmeczki – Veress, Radovits. Vezetőedző: Pál Zoltán.

Gól: Jófejű (7.), Büki (29.), Sarok (31.), Patkós K. (34.), Kertész (44.), Papp K. (89.), ill. Veress (74.).

Jók: Büki, Sarok, Meszlényi, ill. Bukovecz.

A 7. percben Büki Baltazár tálalt Jófejű Sándor elé, aki 14 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 1-0. Támadásban maradt a hazai csapat, amely rendre alakította ki helyzeteit. A 29. percben egy letámadás után Bognár Imre szerzett labdát a félpályánál, ami Bükihez pattant, ő pedig 45 méterről a kinn álló kapus felett a hálóba ívelt, 2-0. A 31. percben egy mintaszerű támadás végén – ami labdakihozatalból indult, Sarok Zsombor a kapus mellett is elhúzta a labdát, majd az üres kapuba passzolt, 3-0. Maradt a nagy hazai nyomás, és a 34. percben a bal oldalon Tölgyesi Péter futott el, majd középre centerezett labdájára Patkós Kevin robbant be, és 3 méterről bombázott a kapuba, 4-0. A fél­idő végén egy jogosan megítélt büntetőt Kertész Attila magabiztosan értékesített, 5-0. A második félidő eseménytelenül zajlott, mezőnyjáték jellemezte a találkozót, egy rossz védekezést kihasználva a 74. percben Veress László révén szépített a Mány, 5-1. Az 89. percben Papp Krisztofer előtt adódott lehetőség, és bal lábbal a jobb sarokba passzolta a labdát, 6-1. A Főnix FC megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Pavlik József.

Tordas Fész Zrt.–DUFK SE 4-0 (2-0)

Tordas, zárt kapuk, Vezette.: Závotka Csongor.

Tordas: Cseresnyés – Kerényi (Király J.), Totsche, Dely, Pongrácz – Szilágyi, Havass (Almási), Hernádi, Cservenka – Sebestyén (Farkas Zs.), Udvaros (Teszár). Vezetőedző: Horváth Sándor.

DUFK SE: Kovács D. – Pinczési, Fejes (Csala), Fekete, Pintér Cs. – Gertner, Vajda, Jójárt (Rácz), Hajdú – Perjési, Furuglyás. Vezetőedző: Szellák Sándor.

Gól: Havass (5., 23.), Király J. (63.), Udvaros (65.).

Jók: Havas, Pongrácz, Udvaros, Király, Kerényi, Farkas, Totsche, ill. senki.

Az 5. percben egy pontos centerezést követően Havass Balázs lőtt a léc alá, 1-0. Nem szegte kedvét a bekapott gól a vendégcsapatnak, akik igyekeztek sok passzal támadást építeni, azonban csak kapufáig jutottak. Ezt követően a 23. percben egy újabb szélről jövő labdát juttatott a hálóba Havass, az előkészítő pedig ismét Pongrácz Péter volt, 2-0. A második félidőt a DUFK SE kezdte jobban, de mindig hiba csúszott a gépezetükbe. A 63. percben egy ellentámadás után Király János talált be, 3-0. A 65. percben Udvaros Zsolt a félpályáról emelt az üres kapuba, 4-0. A félidő második felében a csapatok elkönyvelték a végeredményt, további nagy helyzet már nem alakult ki.

Tudósított: Farkas Zsolt.

Enying–Sárosd Kronos Sport 1-3 (0-1)

Enying, zárt kapuk, v.: Cseh Roland.

Enying: Baranyai (Elek) – Kovács L. (Király D.), Vimola (Szalai K.), Kalló, Boda – Nyikos (Vas), Csepregi (Szőke), Paluska K., Halász – Paluska L., Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Sárosd: Rigó – Susa, Hus­hegyi, Kovács Á., Vida T. – Szalai P. (Szabó E.), Killer M. (Dvéri II. Zs.), Takács M., Kosaras – Kovács S. (Szekeres), Szabó N. (Dobsa). Vezetőedző: Arany Tibor.

Gól: Csepregi (61.), ill. Szalai P. (14.), Kovács S. (22.), Szekeres (79.).

Kiállítva: Paluska L. (45., Enying).

Jók: Csepregi, Keszler, Kalló, ill. Kovács S., Kovács Á., Szalai P.

A mérkőzés kezdetén nagy lendülettel estek egymásnak a csapatok. A hazaiak nem ijedtek meg, és már az első percektől a sárosdi térfélen zajlott a játék, bár komoly gólhelyzetet nem sikerült kialakítani a vendégek kapuja előtt. Ezután viszont átvette az irányítást a listavezető, és az első komolyabb helyzetből meg is szerezte a vezető találatát. A 14. percben Szalai Pál kapott egy a védők mögé belöbbölt labdát, és újabb védelmi hibákat követően tisztára játszotta magát, éles szögből, szépen lőtte ki az alsó sarkot, 0-1.

A 22. percben kecsegtető pozícióból végezhetett el szabadrúgást a Sárosd, Kovács Sándor nagyszerűen eltalált labdája a sorfal felett szállt a kapu bal oldalába, 0-2. A kétgólos különbség ellenére nem adta meg magát az Enying. A félidő második felében újra kiegyenlítődött a mérkőzés, és ezzel együtt a hangulat is egyre feszültebb lett. A 45. percben Paluska László gyűjtötte be a második sárga lapját, így a hazaiak a második játékrészt emberhátrányban játszották le. A fordulás után csak lassan csillapodtak az indulatok, de végül mindenkinek sikerült a játékra koncentrálni. A 61. percben talán első ízben hibázott a vendégvédelem, ekkor egy szögletből beívelt és megcsúsztatott labdát kezelt le a teljesen szabadon álló Csepregi Imre, majd higgadtan, de nagy erővel vágta azt a kapu jobb oldalába, 1-2. Az Enying hatalmas energiákat mozgósított az egyenlítés megszerzéséért, ám a 79. percben ismét kettőre növekedett a különbség. Susa Krisztián távoli szabadrúgásbombáját ejtette ki Baranyai Balázs, így az elsőként érkező Szekeres Marcellnek csak be kellett passzolnia az üres kapuba a labdát, 1-3. A hazai csapat még ekkor sem tört meg. Sok-sok játékos erején felül küzdött egy újabb szépítő találatért, de Szőke István okos lövése csak a kapufát találta el. Persze a Sárosd is sorra alakította ki a ziccereket, elsősorban a középpályán szerzett labdákkal kontráztak. A nagyobb különbség elkerüléséhez kellettek Baranyai hárításai is. Folyamatos nagy iram, rengeteg futás, és minden labdáért hatalmas küzdelem jellemezte a mérkőzést, de a Sárosd így is hozta a kötelezőt, ugyanakkor nem lehet panasz a hazai csapatjátékra sem.

Tudósított: Mohai Norbert.

Tóvill-Kápolnásnyék–Kisláng 2-1 (1-0)

Kápolnásnyék, zárt kapuk, Vezette.: Winklár Péter.

Kápolnásnyék: Kalmár – Peng, Bakonyi, Varga József, Csörge – Kiss Á., Pigler, Molnár G., Czottner Á. – Varga János (Silhány F.), Gaál. Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Kisláng: Ányos – Kovács T. (Tury-Nagy), Juhász M., Árki, Dudar K. – Dudar E., Kassai Cs. (Kassai D.), Juhász J. (Lévai), Kassai J. – Balogh Z. (Erdei), Willerding Zs. Vezetőedző: Erdei István.

Gól: Gaál (33.), Varga József (91.), ill. Kovács T. (50.).

Jók: Czottner Á., Peng, Gaál, Varga József, ill. Ányos, Dudar E., Willerding Zs.

A Kápolnásnyék kezdte jobban a találkozót, azonban az első komolyabb lehetőség is a vendégek előtt adódott. Juhász Márton bújt ki a védők közül, de lövése a kapu mellé ment. A 33. percben Varga József három védőt is lerázott magáról, lövését még védte Ányos Pál, de a kipattanóra Gaál Milán érkezett, és a kapuba passzolt, 1-0. Az 50. percben egy nagy bedobást követően Kovács Tamás jó ütemben érkezett a hosszú oldalon ziccerben, és nem hibázott, 1-1. Továbbra is a Kápolnásnyék dominált, de a vendégek hősiesen védték a kapujukat. Mindezt sikeresen tették egészen a 91. percig, amikor egy rögzített szituációt követően Varga József a legjobb helyen volt, és a hálóba csúsztatta a labdát, 2-1. A mérkőzés összképét tekintve megérdemelt hazai siker született.

Tudósított: Boronai Csaba.

Az Ercsi Kinizsi–Lajoskomárom összecsapást később kijelölésre kerülő időpontban rendezik.

A góllövőlista állása:

1. Kovács Sándor, Szalai Pál (mindkettő Sárosd Kronos Sport) 14-14 gól.

2. Kosztolányi Bence (Móri SE), Willerding Zsolt (Kisláng) 12-12 gól.

3. Reicheld Alex (Ercsi) 11 gól.

A Bajnokság Állása