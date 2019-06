Nagy a boldogság a tabella élén végző együttesek játékosai és vezetőedzői körében

Befejeződtek a megyei I. osztály küzdelmei, az előző évekhez hasonlóan ezúttal is megkérdeztük a csapatok vezetőit, edzőit, hogyan tekintenek vissza az idényre?

Minden szakvezetőnek egyöntetűen három kérdést tettünk fel, és ezekre kaptunk választ:

– Mi volt a célkitűzés, mi az, amit sikerült megvalósítani, mi az, amiben hiányérzete van?

– Hogyan tekint vissza erre a szezonra?

– Hogyan tovább, mikor indul a felkészülés, lesznek-e változások a keretben?

1. Bicske – Vukmir Dragan vezetőedző

– Egyértelmű célunk az volt, hogy megnyerjük a bajnokságot, és ezt sikerült is megvalósítani. Egyáltalán nincs hiányérzetem, mert a mezőnyt végig vezettük, úgy érzem megfelelő teljesítményt nyújtottunk a huszonnyolc forduló során. Végig bíztam a csapatban, és végig mi irányítottuk a pontvadászatot, a saját kezünkben volt sorsunk. Persze sokat segített az, hogy jól ismertem már a játékosokat, bár az igaz, hogy az előző idényben kevesebbet dolgoztunk még együtt, de mindenesetre ez előnyt jelentett. Az általam képviselt mentalitást átvette a csapat, vevő volt rá, és teljes mértékben partnerek voltak a játékosok. Mindenki egyfelé húzta a szekeret, csak így tudtuk megvalósítani a célunkat. A bajnokság vége felé több fiatalnak adtam lehetőséget, ők ezt maximálisan megérdemelték, természetesen ahhoz, hogy a keretbe kerüljenek, olyan teljesítményt kellett nyújtaniuk. Az U19-ből kerültek fel, megnéztem őket a saját bajnoki mérkőzéseiken is. Nem volt egyszerű megszerezni az aranyérmet, ezt egy nagyon komoly bajnokságnak tartottam. Volt két erős ellenfelünk az elején, a Mór és a Főnix FC csapatai, akik ugyanúgy hajtottak az aranyéremre, mint mi – az más kérdés, hogy a Sárosd gárdája lett a második végül. Kettő híján száz gólt lőttünk, ez azt hiszem, mindent elmond a támadó játékunkról, mellette pedig mi kaptuk a legkevesebb találatot, ez a védekezésünket dicséri. Ettől függetlenül nem foglalkoztunk azzal, hogy összesen hány gólt fogunk rúgni, az volt a cél, hogy minden mérkőzést megnyerjünk. Osztályozó előtt állunk, elég jól ismerem leendő ellenfelünk, a Tatabánya csapatát, játszottunk velük korábban felkészülési mérkőzést, valamint gyűjtöttünk róluk kellő információt, így nem fogunk felkészületlenül pályára lépni. Egyelőre még nem szeretnék arról beszélni, hogy mikor indul a felkészülés, megvárjuk előbb ezt a két találkozót, és ezeket követően tudok nyilatkozni a pontos időpontról. Lépésről lépésre szeretnék haladni előre, az erősítések szempontjából sok függ attól, hogyan fogunk végezni az osztályozón, de természetesen vannak terveink, és vannak kiszemeltjeink.

2. Sárosd Kronos Sport – Dvéri Zsolt vezetőedző

– Nálunk már évek óta tendencia, hogy fiatalokat próbálunk ki, és igyekszünk beépíteni őket a csapatba. Úgy vágtunk neki ennek az évnek, hogy a tavalyi szezon tapasztalatai alapján ismét fiatalokat igazolva – és akiket már egy évvel korábban hoztunk egy év rutinnal felvértezve –, nem lehet más célkitűzésünk, mint az 1–6. hely. Az őszi szezon felemásra sikeredett, hetedikként fordultunk, de onnantólkezdve azonban egy olyan tavaszt produkáltunk, amelyet nem kell megmagyarázni, hiszen tizennégy meccsből tizenkettőt megnyertünk. Ahogy telt a tavaszi idény, úgy jöttek az eredmények, egyre közelebb került a dobogó. Az öltözőben az egymás közötti beszélgetések alapján már kitűztük célul, hogy igenis az első háromba kell kerülnünk. Úgy voltunk vele, hogy ez lehet a reális, próbáljuk meg elérni, és tegyünk meg érte mindent. Óriási motiváció volt a srácok számára, és még úgy is alakultak az eredmények, hogy az utolsó előtti fordulóban mi otthon, ragyogó meccsen nyertünk az Ercsi ellen, a Mór pedig pontot vesztett Enyingen. Így a záró fordulóban már csak egy pontra volt szükségünk a móri rangadón, de a csapatom motivációját igazolja, hogy nem elégedett meg ezzel, hanem győzni is sikerült. Tavasszal maximálisan elégedett lehettem mindenkivel, mert ráéreztek a fiúk, nagyon akarták ezt a sikert. Erősebb volt az idei bajnokság, mint az előző, látszott a csapatok hétvégi teljesítménye alapján, hogy az első tízben bárki bárkit el tudott kapni. Attól is függött, hogy milyen napot fogtak ki, és milyen összeállításban tudtak játszani. Voltak meglepetéseredmények, de a Bicskét kivéve a pillanatnyi forma, a motiváció, és a koncentráció döntötte el ezt a bajnokságot. Nálunk a csapaton belül nagyon jó kohézió alakult ki, valamint egymásra talált a szurkolótábor a játékosokkal és a vezetőkkel. Igazi családi légkörben dolgoztunk, mindenki egy irányba húzott. Ezt az is mutatja, hogy az U16-os csapatunk megnyerte a bajnokságot, valamint az ifjúsági csapatunk is harmadik lett, úgyhogy a mi második helyünkkel együtt a sárosdi sport történetének legragyogóbb éve volt az idei. Június 15-én egy komoly ünnepséget szervezünk, ahová minden korosztályt, szurkolót várunk, és ezzel a nappal zárjuk le az évet. Két-három hét pihenő után július elején kezdjük a felkészülést. Fiatalokkal már tárgyaltam, bízom benne, hogy a nyár folyamán egy kicsit még meg tudjuk erősíteni a keretünket, mert a bajnokság végére a sérülések és egyéb problémák miatt azért az utolsó öt-hat meccset úgy játszottunk le, hogy éppen csak tizenketten voltunk. Mindenképpen kell a vérfrissítés, olyanokat akarok hozni, akikben érzek kellő motivációt, nem végállomásnak tekintik a megye egyet, és fejlődni is szeretnének.

3. Mór – Petres Tamás vezetőedző

– Felettébb felemás szezon után vagyunk, mert voltak benne jó és nagyon rossz időszakok egyaránt. Ez a kettősség jellemezte az egész évet, akadtak olyan periódusok, amikor jól teljesített a csapat, és sajnos olyan is volt, amikor egyáltalán semmi nem jött össze, és szinte mindenből rosszul jöttünk ki. Érdekes, mert ilyen szezonom még nem volt, hogy ennyire hektikus legyen a szereplés. Főleg a vége nem sikerült, mert rengeteg olyan dolog történt, ami nehezítette a munkánkat – nagyon sok sérülés illetve betegség övezte ezt az időszakot, valamint a munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudtak edzésre járni a játékosok. Az utolsó egy hónapban szinte végig ilyennel kellett megküzdenem. Úgy vágtunk neki ennek a bajnokságnak, hogy az első helyért harcolunk. A szezon felénél aztán már látszódott, nem biztos, hogy tudjuk teljesíteni, mert olyan lemaradást hoztunk össze formálódó csapatként, amelyet nem lehetett korrigálni. Ehhez jött az, hogy újfajta futballfilozófiát kellett elsajátítani a csapatnak, és ezt be is kellett gyakorolni. Ráadásul nekem is ismerkednem kellett velük, kaptam egy keretet, akiket csak félig-meddig ismertem. Időre volt szükség, hogy a legmegfelelőbb edzésmódszerrel és játékfelfogással próbáljunk játszani. A végét nagyon sajnálom, mert azért a második helyet illett volna a megszerezni. Azonban ez sem véletlen, mert mindig, amikor át kellett volna lépni a saját árnyékunkon, nem sikerült. Van bennem hiányérzet bőven. A tavasz egyértelműen arról szólt, hogy megpróbáltam a saját filozófiámat átplántálni a csapatba, többször nyújtottunk nagyon jó teljesítményt. Példaként említeném azt, hogy tizenegy mérkőzésen összesen két gólt kaptunk. Szerintem ez önmagáért beszél! Viszont az is érdekes, hogy azzal a két kapott góllal öt pontot veszítettünk. Már zajlik a háttérmunka, a következő szezonnal kapcsolatban nagyon jó híreket kaptam arról, hogy kik lehetnek azok, akik hozzánk kerülhetnek. A felkészülés július elején kezdődik, az U19-es csapatból is fognak felkerülni srácok a keretbe. Hozzá kell tennem, hogy már többen eddig is lehetőséget kaptak közülük, de egyelőre még nem tudtam annyi játékpercet biztosítani számukra, mert még nem tartanak ott. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem nyúlunk majd hozzájuk bátrabban.

4. Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Balogh Zsolt vezetőedző

– Teljesen új garnitúrával kellett nekivágunk a bajnokságnak, ennek ellenére úgy éreztük, hogy ezzel a csapattal előrébb végezhetünk, mint az előző évben. Év közben azonban jöttek a problémák, és időre volt szükség arra, hogy a csapat megismerje egymást, összekovácsolódjon, és harcolhasson bajnoki címért. Célunk az volt, hogy dobogóra kerüljünk, ám ez nem sikerült. Az évet átértékelve nem is volt meg hozzá a megfelelő keret, hogy sikeresen felvegyük a harcot, ezért igazság szerint ez a negyedik hely elfogadható. Hullámvasúton éreztem magam az év során, mert voltak olyan lehetőségeink, amikor úgy éreztem, előrébb léphetünk, illetve végezhetünk. Aztán elbuktunk, majd megint felfelé ívelt a csapat, és ez többször megismétlődött. Talán a Bicske együttese volt az, amely – annak ellenére, hogy megvertük őket – kimagaslott ebben a csoportban, mert nem volt olyan hullámzó teljesítménye, mint a többi csapatnak. A másodiktól a nyolc-tizedik helyezettig nagyon izgalmas mérkőzéseket lehet játszani, bárki bárkit meg tud verni, kiegyenlített volt a mezőny. Július 3-án indul a munka, megpróbáljuk a csapat gerincét együtt tartani, ez úgy néz ki, hogy sikerülni is fog. Bizonyos posztokra szeretnénk igazolni, és erősíteni, hogy ne a nulláról kelljen kezdeni az építkezést. Lesznek távozók, de köztük nem lesz meghatározó játékos, ellenben az érkezők oldaláról még nem tudok konkrétummal szolgálni.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Bicske 28 23 3 2 98-27 72

2. Sárosd Kronos S. 28 19 3 6 61-35 60

3. Mór 28 17 5 6 82-32 56

4. Gárdony-Agárd 28 17 2 9 69-37 53

5. Ercsi Kinizsi 28 15 3 10 64-48 48

6. Főnix FC 28 15 2 11 66-50 47

7. Ikarus-Maroshegy 28 14 5 9 56-40 47

8. Sárbogárd 28 13 6 9 66-52 45

9. Tordas 28 12 4 12 49-54 40

10. Mezőfalva 28 10 5 13 55-69 35

11. Lajoskomárom 28 9 5 14 44-67 32

12. Kisláng-Telmex 28 4 8 16 35-61 20

13. Martonvásár 28 4 6 18 30-81 18

14. BARACS 28 4 5 19 27-64 17

15. ENYING 28 1 4 23 17-104 7

16. POLGÁRDI (Kizárva)

Megjegyzés: A 30. fordulóban a 80. percben félbeszakadt Mezőfalva–Lajoskomárom összecsapást (1-8) a pályán elért végeredménnyel vettük figyelembe.