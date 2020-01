Mozgással búcsúztatták az évet

A hagyományokhoz híven ezúttal is jó hangulatú edzéssel zárták az esztendőt a Fehérvár Rugby Club játékosai és edzői.

Sikeres esztendőn van túl az FRC, ahhoz pedig, hogy 2020-ban is ehhez hasonló, esetleg szebb eredményeket tudjanak elérni, szükség van arra a mentalitásra, amely december 31-én az otthon melegéből a Köfém rögbipálya mellett található edzőterembe vezényli a játékosokat – ezúttal a döntött törzsű evezés volt a terítéken.

– Katona Balázs csapattársunkhoz kötődik az esemény első szervezése 2015-ből, és azóta töretlen a lendület. Ez egy közös évzárás a csapat számára, végül is egy könnyedebb edzéssel egybekötve. Az egyéneket kevésbé terheli meg, de mégis egy jó hangulatú összejövetel azon játékosok számára, akik jelen tudnak lenni – nyilatkozta a center poszton játszó Szabó Gergely, aki a hétköznapok során az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem magyar–történelem tanári mesterszakát végzi.

– Ezenkívül is számos csapatépítést segítő programunk volt az év folyamán, amelyek közül az augusztusi edzőtáborunkat emelném ki. Alapvetően egy sporttevékenység volt, de sok játékkal és főzéssel egybekötve. Nem mentünk el más városba, itt voltunk a pályán, mindenki a klubházban aludt, de a reggeli futásokkal, közös főzéssel és étkezésekkel adtunk kellemesebb hangulatot az egésznek. Most legutóbb december végén vért adni mentünk el, ami szintén nagyon fontos aktivitás az egyesület részéről. Minden közösen, jó kedvben eltöltött idő, legyen szó akár pályán kívüli tevékenységekről, szaunázásról, jót tesz a dinamikának, növeli az összhangot a csapaton belül, ami az eredményességen is meglátszik.