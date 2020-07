Mozgás, sportolás kicsiknek Martonvásáron

Ismét sikerrel zárult Martonvásáron a kicsiknek tartott kézilabdatábor. Közel harminc gyerkőc részvételével zajlott a 2016-ban átadott Tóth Iván Sportcsarnokban.

2015 óta minden nyáron szerveznek tábort a legkisebbeknek azzal a céllal, hogy megszerettessék a sportágat és toborozzanak játékosokat a következő szezon csapataiba, számolt be a MartonSport ügyvezetője, Tóth Balázs.

– Öt évvel ezelőtt kezdtük a táboroztatást, akkor még nyolcéves gyerekekkel. Nem titkolt álmunk az volt, és azzal a szándékkal is hoztuk létre a MartonSportot, hogy a helyi utánpótlás-nevelésben segítsünk. Így fő feladatunknak tekintjük többek között, hogy kineveljük a helyi kézilabda következő generációját. Lépésenként haladunk. Anno egy csapattal kezdtünk, ma hat együttesünk van a gyerek korosztályban – mondta örömmel a vezető, aki nagyon elégedett a résztvevők hozzáállásával.

– A gyerekek nagyon élvezték az öt napot, sokan azt mondták, ilyen jól még nem érezték magukat. A tábor napközis jellegű volt. Nyolc órától egészen délután négyig foglalkoztunk a gyerekekkel, kaptak kétszeri étkezést, és szinte egész nap mozogtak. Fontosnak éreztük, hogy legyen elméleti oktatás is, melynek keretében megismerhették a kézilabdával kapcsolatos legfontosabb szabályokat, bírói jelzéseket és magát a sportág történelmét, nagy alakjait is. Ezek az eseményeink egyre népszerűbbek, így bízunk benne, hogy minél több gyerek velünk marad az utánpótlás csapatainkban is.