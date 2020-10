Mozgalmas hétvége előtt az NB III.

Az NB III 12. fordulójában megyénk csapatai döntő többségében idegenben lépnek pályára a pontszerzés reményében.

KÖZÉP csoport

2020. október 4., 15.00

Dunaújváros PASE (12.)–FC Dabas (4.)

Van elszámolnivalója az újvárosi gárdának vendégével, mivel a Dabas az előző idényben 2-1-re nyerni tudott a Dunaújváros Stadionban. Az első félidőben még a hazaiak vezettek Bíró Ákos találatával, de ellenfelük fordított. A visszavágás a Mol Magyar Kupában már sikerült: pontosan két hete idegenben 3-0-s győzelmet aratott az akkor már Jakab Elek által dirigált piros-fehér alakulat Markovics, Barta és Kesztyűs góljainak köszönhetően. A múlt vasárnap a Monor ellen végig dominálva szerezték meg a három bajnoki pontot (1-3). A Dabas kifejezetten jó rajtot vett, ugyanis az ezt megelőző fordulóig veretlenek voltak. Hat mérkőzést játszottak idegenben, amelyeken négyszer győztek, egy döntetlent játszottak, és egy vereséget szenvedtek.

Az Iváncsa KSE (2.)–Újpest FC II (9.) találkozóra a koronavírustesztek pozitív eredménye miatt 2020. december 9-én 13 órakor kerül sor.

NYUGATI csoport

2020. október 4., 15.00

VLS Veszprém (6.)–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (17.)

Nem sok sikerélmény jutott a tóparti gárdának az előző játéknapon, csupán két kapufáig jutottak Nagykanizsán, míg ellenfelük négy gólt szerzett. A sárga-kékeknek nem lesz könnyű dolguk a hazai pályán eddig pontot sem vesztő Veszprémmel, ráadásul idegenben eddig csak egy alkalommal örülhettek Balogh Zsolt tanítványai – két hete Nagyatádon nyertek 3-2-re. A VLS Veszprém csapatában több, Fejér megyében is jól ismert labdarúgóval is találkozhatnak majd a gárdonyiak, Molnár Bence többek között megfordult náluk a 2016/2017-es idényben, de korábban játszott Csákváron és Kápolnásnyéken is. Victor Michel pedig az Ikarus-Maroshegyet erősítette, míg Dobsa Gergő a Videoton FC nevelése volt, edzőjük, Pető Tamás éveken át a Vidinél dolgozott.

Nagyatádi FC (20.)–Puskás Akadémia FC II (15.)

Akár alsóházi rangadónak is mondhatnánk a mérkőzést, melyen leginkább a pont­osztozkodás elképzelhető. A vendéglátóknak eddig egyszer sikerült otthon tartani mindhárom pontot, a PAFC II szintén hasonló mutatóval rendelkezik idegenben, ők a Mol Fehérvár II 2-1-es legyőzésével tudták bezsebelni a három pontot Sóstón.

Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak (14.)–Mol Fehérvár FC II (9.)

Öt hete veretlen és jó formában várja a folytatást a Mol Fehérvár FC II, vendéglátójukkal az előző évben gól nélküli találkozót játszottak, szintén Ménfőcsanakon. Nagy kérdés, hogy a Vidiben kik lesznek azok, akik „visszajátszanak” az első csapatból, mivel ők is vasárnap lépnek pályára. Ebben a tekintetben az is nehezítheti a csapat összeállítását, hogy csütörtökön a nemzetközi kupában is vitézkedtek a piros-kékek. A Ménfőcsanak eddigi legnagyobb különbségű győzelmét a Balatonfüred FC ellen szerezte, ötöt vágtak a Sowunmi Thomas irányította együttesnek.

Bicskei TC (11.)–FC Nagykanizsa (12.)

A sárga-kékek a múlt héten Székesfehérváron szenvedtek egygólos vereséget (1-2), ellenfelük Agárdon nyert 4-0-ra. Ezek után háromesélyes mérkőzésre van kilátás, bár a Bicske mellett az szól, hogy otthon négy meccsből hármat megnyert.