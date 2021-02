Most nem érdemeltek vereséget

SZÉKESFEHÉRVÁR A női kézilabda K&H Liga 14. fordulójában az Alba Fehérvár KC az őszi idegenbeli vereségért szeretett volna visszavágni az MTK-nak. Ez nem jött össze, bár megvolt a sansza a csapatnak.

Nem szabad elfelejteni, hogy a Kisvárda után az Érd is elvitte a két pontot Fehérvárról, így aztán hatványozottabban kell ezek után figyelni arra a lányoknak, hogy ne tékozoljanak el újabb meccseket hazai pályán. Ennek első állomása lehetett volna az MTK elleni párharc.

Másfél percig támadhatott első akciójánál az Alba, de mégsem tudtak betalálni. Aztán a két beálló, Bardi Fruzsina, és Dakos Noémi nyitották meg a gólok sorát. Az 5. percben 3-1-es előnyt kovácsolt az MTK Szöllősi-Zácsik Szandra révén. Sok volt ekkor az AFKC játékában a hiba, súlytalannak tűntek a támadásaik, és csak a 8. percre érték utol riválisukat Szabó-Májer Krisztina üres kapus góljával. Ezt aránylag könnyen „túlélte” a fővárosi gárda, és ismét átvették a vezetést Dakos és Szöllősi-Zácsik vezérletével. Ők ketten vitték sokáig csapatukat a hátukon, rajtuk kívül az első húsz percben alig volt olyan a kék-fehéreknél, aki eredményes lett volna. Szép lassan magához tért a Fehérvár, és a 15. percben Szarka Adrienn gólja először a meccsen meghozta a vezetésüket is (7-6). Innentől már markánsabb játékot és teljesítményt produkáltak Józsa Krisztián tanítványai, akik a szünetre Varga Emőke és Afentaler Sára góljainak köszönhetően kétgólos fórt kovácsoltak.

Majd egészen a 48. percig úgy tűnt, nem lehet baj, mert uralták a meccset a fehérváriak, ám ekkor Marincsák Nikolett és Pál Tamara is bevették Dányi Bernadett kapuját, és fordítottak (25-27). Ismét előjöttek azok a problémák, melyekkel az első játékrészben is szembesülhettünk, rengeteg volt az eladott és pontatlan labda, és többször szétcsúszott az Alba védekezése is. Bár a végjátékban hatalmas erőket mozgósítottak és sikerült is az egyenlítés, előbb ugyan Bardi Győri Barbarába lőtte a labdát, de utána jött Szabó-Májer, és Boldizsár Bianka, és úgy tűnt ekkor, hogy sikerülhet a pontmentés. Nem jött össze, mert hiába lőtte be hetesét Temes Bernadett, a végszót két másodperccel a lefújás előtt Szöllősi-Zácsik mondta ki, és egy góllal nyert az MTK.

– Bravúrra készültünk, volt is keresnivalónk. Egy pontot megérdemeltünk volna, nagyot küzdöttek a lányok. Az MTK támadójátékát meg tudtuk állítani, a védekezésben, amit elterveztünk, ült. A második félidő közepén mi hibáztunk többet, és a végjátékban pedig a rutin döntött, amit az MTK könyörtelenül kihasznált – mondta Józsa Krisztián a meccs lefújása után.

Alba Fehérvár KC–MTK 29-30 (17-15)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor

Alba Fehérvár KC: Dányi – Szabó-Májer 4, Afentaler 5 (2), Triscsuk 1, Boldizsár 1, Bardi 7, Szarka A. 5. Csere: Pijevic (Kapus), Besszer, Temes 4 (1), Varga E. 2, Gerhát K. Vezetőedző: Józsa Krisztián

MTK: Győri B. – Dávid-Azari 5, Dakos 6, Szabados, Szöllősi-Zácsik 10, Marincsák 3, Pelczéder 1. Csere: Szekerczés 1, Juhász Eszter, Pál T. 2, Sári, Bujdosó-Gerhát F. 1, Sallai 1. Vezetőedző: Golovin Vladimir

Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 1/0.