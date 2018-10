Most már pontokat kell gyűjteni a Vidinek

A papírforma tisztán és világosan fogalmaz: nem a MOL Vidi FC az esélyese a ma esti, PAOK Szaloniki elleni Európa-liga labdarúgó mérkőzésnek. De az a szép, hogy a papírformát mindig lehet borítani.

Némi késéssel, 10 óra helyett 10.30-kor szállt fel a Liszt Ferenc Repülőtér kifutópályájáról az a gép, amely a MOL Vidi FC együttesét szállította. Az úti cél ismét Görögország, de most nem a főváros, Athén volt a végállomás, mint nem is oly rég a Bajnokok Ligája playoff -párharcában, hanem Szaloniki. Barátságtalan volt az idő, mikor a Boeing 737-es lépcsőjéhez lépdeltek Juhász Rolandék, esőt vert az arcokba a viharos szél, azonban Közép-Makedónia székhelyén kellemes meleg, s napsütés fogadta a fehérváriakat 100 perces repülés után. Az NB I-es pontvadászat harmadik helyére fellépő piros-kékek díszes busza már a repülőtér előtt várakozott, hogy mielőbb a szállodába, majd egy kis pihenő után a Toumba Stadionba utaztassa a játékosokat. Semmi viccelődés, felesleges közjáték. Minden játékos arcán látni lehetett már a találkozó előtti napon, hogy tudják: ez az utolsó esély. Az utolsó lehetőség arra, hogy ne csupán résztvevői legyenek az Európa-liga csoportkörének, hanem haszonélvezői, vagy még annál is több, feltörekvői. Mert tisztában voltak azzal Marko Nikolics katonái, ha kikapnak a PAOK-tól is, elszáll minden esély arra, hogy továbblépjenek a Chelsea-vel és a BATE Boriszovval kiegészülő kvartettből.

Az L csoportban eddig pont, és rúgott gól nélkül álló fehérváiak a két forduló után a második helyet elfoglaló PAOK Szaloniki ellen úgy készültek, mint a korábbi nemzetközi összecsapások előtt. Talán Kovácsik Ádám, a Vidi első számú kapusa lehetett kicsit izgatottabb a többieknél, hiszen élete első európai csoportmeccsére hangolt. A fehérvári hálóőr a BATE Boriszov elleni összecsapást megelőzően, a Puskás Akadémiával szemben vívott bajnokin sérült meg súlyosan, mikor Trajkovszkival ütközött. Felépülvén agyrázkódásából a szombati, Haladás elleni meccsen már ismét ő állt a gólvonal előtt. Minden bizonnyal Szalonikiben is a mostanában fogvédővel ténykedő Kovácsik nevével kezdődik majd a Vidi összeállítása. Azt már a Vidi sportigazgatója, a PAOK együttesénél éppen 20 évvel ezelőtt légióskodó Kovács Zoltán mondta, hogy telt ház, közel 29 ezer néző fogadja a csapatokat csütörtökön este (magyar idő szerint) 21 órakor a Toumba Stadionban. Ahol a magyar élvonal miliőjéhez szokott futballista számára félelmetes lesz a hangulat.

Nem is csoda, hogy az Égei-tenger partján rajonganak a fekete-fehérekért. A PAOK úgy bukta el a 2017-18-as bajnokságot, hogy az AEK Athén elleni rangadón a szaloniki elnök pisztollyal ment a pályára, s számon kérte a bírót egy les címén meg nem adott gól miatt. A büntetés pontlevonás volt, s így elúszott az aranyérem… Idén azonban szárnyal a PAOK. A görög bajnokságot veretlenül vezeti, ráadásul csupán két gólt kapott az eddigi hét forduló alatt. Az Európa-ligában 1-0-ra kikapott a Chelsea-től, a BATE-t azonban 4-1-re verte, főként Leo Jabá, és a szerb csatár, Prijovics jóvoltából. A transfermarkt.de portál szerint a PAOK játékosainak összértéke meghaladja az 59 millió Eurót, vagyis a fekete-fehér sereg 3,7-szer erősebb a Vidinél. Papíron. Mert a fehérváriak már a Chelsea ellen is bizonyították, a magyar bajnoknak is lehet keresnivalója Európában.

– Minden meccsnek megvan a nehézsége – vélekedett Razlan Lucescu, a PAOK Szaloniki 49 éves vezetőedzője a párharcot felvezető sajtótájékoztatón. – Jó formában vagyunk, önbizalomtól duzzadunk, de ez nem azt jelenti, hogy kimegyünk a pályára és győzünk. Keményen kell dolgoznunk, maximális koncentrációra lesz szükségünk, ha nyerni akarunk. A Vidi több arcát megmutatta már a kupasorozatban. A Chelsea ellen nagyon egységes volt a Vidi, sokat futó és a területeket jól lezáró együttes benyomását keltette. Nagyon kemény mérkőzés vár ránk.

Razvan Lucescu általában a 4-2-3-1-es hadrendben küldi pályára csapatát, s a bajnokikon rendre más összeállításban szerepelteti gárdáját, mint az Európa-ligában. Most azonban minden bizonnyal újra változtatni fog a nemzetközi meccseken eddig megjelölt kezdőn, mert Leo Matos sérülés miatt kihagyja a Vidi elleni derbit, míg a korábbi portugál válogatott Vieirinhát pihentetni fogja a tréner, hiszen a hétvégén a Panathinaikosz ellen vív rangadót a PAOK.

Marko Nikolics mindenkire számít Szalonikiben. A csapat szerda este 20.30-kor a találkozó helyszínén edzett, előtte a fehérvári tréner annak adott hangot a szokásos sajtótájékoztatón, hogy büszke csapatára az eddig elért eredményekért, de most több kell.

– Nagy siker bajnoknak lenni, de még nagyobb, hogy az Európa-liga csoportkörében lehetünk. Londonban egy kis szerencse kellett volna, hogy jobb eredményt érjünk el a Chelsea-vel szemben, a PAOK elleni két mérkőzés azonban már sorsdöntő lesz. Itt már pontokat kell szereznünk, hogy ne szálljon el a továbbjutás esélye. Azonban, ha jól szereplünk, elcsíphetjük a második helyet, ami a továbblépést jelentheti. Ám a PAOK rendkívül jó csapat, az általunk is jól ismert AEK előtt vezeti a tabellát a görög bajnokságban. Kiváló hangulat vár ránk, nagy élmény lesz pályára lépni. Jó eredményt szeretnénk elérni, de ehhez hiba nélküli játékra lesz szükségünk – hangsúlyozta Marko Nikolics. – A futball nem csupán a kvalitásokról szól, a játékosaim két-három hónapja harcosként lépnek pályára, erre lesz szükségünk a PAOK ellen is.

– A PAOK együttesét kiváló játékosok alkotják, szerintem jobb csapat, mint az AEK Athén – vélekedett a Vidi középpályása, Anel Hadzic. – Csapatként jutottunk el idáig, ezen az úton kell továbbhaladnunk, hogy nagyot alkothassunk – tette hozzá Hadzic.

Vagyis a nagy közös origami végén a Vidinek össze kell gyűrnie a papírformát.