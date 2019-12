Most már ideje lenne a helyes utat megtalálni

Borzasztó formában várja a vendég Aqvital FC Csákvár gárdája a Vác elleni utolsó őszi fordulót a labdarúgó NB II. 21. fordulójában.

Nem kell sokat visszamennünk a magyar másodosztályú futball bajnokság nagy krónikás könyvében, hogy a fejér megyei Csákvár csapatát listavezetőként megtaláljuk – egészen pontosan öt fordulóval is elég hátralapoznunk.Akkor még (igaz, pontosztozkodással, a szerk.) a Csákvár és a Budafoki MTE együttesével vezette az NB II-t – utóbbi most is az élmezőnyben áll, ám a jelenlegi éllvoas MTK előnye azóta 12(!) pontra nőtt az egykori listavezetővel szemben.

Az egész hanyatlás a Duna-Asztfalt elleni döntetlennel kezdődött. A liga a Csákvár nevével indult akkor, s így vendégelték meg a tiszakécskeieket, akik a mérkőzés hajrájában egyenlítettek, ezzel fontos pontoktól fosztották meg a bajnokaspiráns Csákvárt.

A hazai betlit zsinórban négy veresség követte – így érkeznek most Vácra Visinka Ede tanítványai a ötödik pozícióból várva a találkozót.

A Duna-partiak stadionjának felújítása miatt Balassagyarmaton kerül sor a mérkőzésre – azon a pályán, ahol egy igencsak sárdagasztós kupameccset játszottak az Újpest ellen. A sáros, mély talajú pálya nem igazán kedvez a vendégek rövid passzos futballjának – márpedig most már nagy szükségük lenne egy győzelemre. Annál is inkább, hiszen a borzalmas formának ennek köszönhetően fordulhat elő, hogy a sereghajtó váci gárda a legutóbbi öt meccsen több pontot szerzett, mint a csákváriak. Legutóbb a piros-kékek hazai környezetben döntetlenre végeztek a dobogón tanyázó Gyirmóttal, illetve a Szolnoki MÁV-val is.

Bánföldi Zoltán, a váciak vezetőedzőjének legjobb keretéből ketten sem léphetnek majd pályára most: éppen Csákvárról a nyáron igazolt Dulló Martin, illetve a rutinos kapus, Halasi Péter múlt vasárnap begyűjtötte ötödik sárga lapját, így kényszerűségből maradnak majd távol.

A mecset vasárnap 13 órakor az Balassagyarmati Sporttelepen rendezik majd.