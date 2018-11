Most feljebb léphet a Főnix FC

A 13. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2018. november 11., vasárnap 13.30

Sárosd Kronos Sport (4.)– Mezőfalva (9.)

Dvéri Zsolt, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője:

– Most elment két olyan meccsünk – a Sárbogárd, és a Martonvásár ellen – amelyeken én a győzelemben bíztam. Benne is volt a lehetőség, és van is hiányérzetem, mert előrefelé játékban nem vagyunk igazán hatékonyak. Örvendetes, hogy kevés gólt kaptunk, a mezőnyben a legkevesebbet, és két meccset 0-0-val hoztunk le. Mióta én Sárosdon vagyok, két egymás utáni mérkőzésen nem született ilyen eredmény! Sajnos a gyakorlás ellenére a támadójátékunk nem bizonyult erősnek, és élesben, a meccseken nem tudtuk az edzésen tanultakat érvényesíteni. A Mezőfalvával mindig jó mérkőzéseket játszunk, jó is a két klub között a kapcsolat, és mindig amolyan presztízsmeccsnek számítanak ezek a találkozók. Ellenfelünk kerete nagyon megerősödött, stabil csapattá váltak, és bárki ellen jól tudnak játszani. Ezek alapján nehéz kilencven percre számítok. Amennyiben jobban tudjuk kihasználni a helyzeteinket, akkor nyerhetünk.

Bicske (1.)–Kisláng-Telmex (13.)

Vukmir Dragan, a Bicske vezetőedzője:

– Megmondom őszintén, hogy a Mór elleni rangadón nem játszottunk jól, annak ellenére, hogy kétszer vezettünk, és a döntetlent igazságosnak tartom. Benne volt a játékosokban a nyomás, valamint látszott rajtuk, hogy nem szeretnének kikapni, ez okozhatta azt, hogy kissé görcsösen játszottunk. Mondtam a csapatnak, hogy lépjenek túl ezen a mérkőzésen, most már előre kell néznünk, és a Kisláng elleni találkozóra kell koncentrálni, amit meg kell nyerni! Kétségtelen, hogy figyelemre méltó eredményeket ért el Kisláng az utóbbi időben, tisztában vagyok azzal, hogy kellemetlen ellenfél, de nincs mese, nekünk komoly célunk van, a tabella élén kell maradnunk.

Baracs (14.)–Főnix FC (3.)

Fehérvári József, a Baracs elnöke:

– Még nem tudjuk hogyan fogunk felállni, mert egymás érik a sérülések, és kezdünk elfogyni. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mindkét kapusunk sérült, de nemcsak itt akadnak problémáink, hanem a mezőnyben is sokan maródiak. Nem tudjuk a sérülések okát, az edzéslátogatottság megfelelő. Ennek ellenére, ahogy a Mór ellen, a Főnixszel szemben is megpróbálunk legalább egy pontot itthon tartani. Úgy látom, ha kilépünk Baracsról, akkor a csapat elfelejt futballozni, bennük van a félsz, hazai pályán jobban tudunk játszani. Bízom a tisztes helytállásban vasárnap!

Lajoskomárom (12.)–Sárbogárd (7.)

Mosberger Mátyás, a Lajoskomárom szakosztályvezetője:

– Nagyon bízom abban, hogy elbírunk a Sárbogárddal, tudjuk azt, hogy az új szakvezetővel javultak az eredményeik. Két mérkőzésüket láttam, tehát ismerjük a játékukat, nem áll előttünk könnyű összecsapás. Erősen készülünk, és ebben segítségünkre van, hogy elkészült a világításunk, így ezzel nagyban javult az edzések látogatottsága. Tiszteljük ellenfelünket, de pontot, pontokat szeretnénk szerezni. Sérültjeink felépültek, bár Kiss Norbert megbízott edzőnk az Ikarus ellen Achilles-ín-szakadást szenvedett, megműtötték, így Szabó Zoltán helyettesíti őt majd a kispadon.

Gárdony Agárdi Gyógyfürdő (8.)–Martonvásár (10.)

Balogh Zsolt, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője:

– Nehéz mit mondani, mivel az előző három vesztes mérkőzésünkön akár fordított eredmény is születhetett volna, mert volt esélyünk arra, hogy pontot, pontokat szerezzünk. Legutóbb Sárbogárdon is megvoltak a lehetőségeink, jól játszottunk, de sajnos hibáztunk, és nem tudtunk gólt, gólokat lőni. Most már kezd a csapat játéka görcsössé válni, fogy az önbizalom, és ez is vezethetett odáig, hogy nem találjuk a góllövő cipőt. Keseregni azonban nem szabad, hiszen rutinos játékosaink vannak, túl kell lépni a kudarcokon. Nem lesz könnyű a Martonvásár ellen, nagy valószínűséggel betömörülő védelemmel szemben kell játszanunk, és azért ebben benne van a hiba lehetősége, nehogy kontrákból leindítsanak bennünket. Át kell lendülni a holtponton, mert ennél többre képes a csapat.

Enying (15.)–Ercsi Kinizsi (5.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője:

– Vitathatatlanul kritikus helyzetben van felnőtt csapatunk. Rengeteg pofont kaptunk az elmúlt időszakban. Voltak borítékolható vereségek, és voltak, melyek nagyon fájtak. Az is szinte minden mérkőzésen általánossá vált, hogy a szerencse sincs idén velünk. Elsősorban ezek a tényezők azok, melyek rányomták bélyegüket a teljesítményünkre. Innen kell felállnunk, és építkeznünk. Célunk, hogy a mélypont ellenére összetartsuk a csapatot a hátralévő három őszi fordulóra, és télen játékosokat valamint egy új edzőt szerződtessünk a múlt héten távozott Megyeri János helyére. Az Ercsi előkelő helyen áll a tabellán, így nem lesz könnyű mérkőzés a számunkra, de mindenképpen szeretnénk megnehezíteni vendégünk dolgát. Legalább egy pontot szeretnénk itthon tartani, és ami még fontosabb, odaadó játékkal kiszolgálni hazai közönségünket

Tordas (11.)–Ikarus-Maroshegy (6.)

Korolovszky Gábor, a Tordas vezetőedzője:

– A Főnix FC ellen legutóbb minden hiányzott ahhoz, hogy ponttal zárjunk! Az elmúlt két és fél év legtragikusabb mentalitását, hozzáállását és játékát tapasztaltam. Még egyszer – amíg én a csapat élén állok, ilyen nem történhet meg! A csapatom ennél sokkal többet tud, az őszünk elég rosszul sikerült eddig, remélem, hogy ezt a csorbát az Ikarus ellen kiköszörüljük. Az Ikarus jó csapat, megpróbálunk agresszívak, és kemények lenni, és gólokat szeretnénk rúgni.

Szabadnapos: Mór