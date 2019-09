Móron és Agárdon sem bízzák el magukat a csapatok

Az 5. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. szeptember 14., 16.00

Sárbogárd SE (4.)–Főnix FC-Baracska (11.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: Az előző fordulóban nehéz volt a sárosdi meccs. Furcsa találkozó volt, hiszen az első félidőben játszottunk jobban, de akkor kerültünk hátrányba, míg a másodikban egyenlítettünk, és ebben a periódusban egy kicsit gyengébb teljesítményt nyújtottunk. Ám a csapatnak van tartása, és örülök annak, hogy megmaradt a veretlenségünk. Egy jó Sárosd ellen szereztünk egy pontot, úgyhogy ezt feltétlenül értékelni kell! A Főnixnél nagyon jó szakmai munka folyik, tudatosan építkeznek, és a fiatalok egyre jobban megérzik a felnőttbajnokság ízét, ahogy egyre több meccset játszanak. Ettől függetlenül a mi határozott célunk, hogy tisztelve őket mindenféleképpen itthon tartsuk a három pontot. Szeretnénk ebben az évben jó helyezést elérni, és ehhez a hazai meccseket feltétlenül hoznunk kell. Játékosállományban, hozzáállásban, valamint edzésmunkában egyaránt alkalmasak vagyunk arra, hogy nyerjünk. Kétségtelenül összeállt a védekezésünk idén, amikor gólt kaptunk, azt inkább egyéni hiba előzte meg, ami előfordul a labdarúgásban. Úgy érzem, kisebbfajta rotációval tűzben tudom tartani az éppen nem játszó játékosokat, van több taktikai variációnk, és bízom abban, hogy jó évet fogunk futni, de ahhoz az ilyen meccseket, mint amilyen szombaton lesz, meg kell nyernünk. Annak ellenére, hogy tisztában vagyok azzal, nehéz és hajtós kilencven perc vár ránk, ahol fontos lesz, hogy ki rúgja majd az első gólt.

Flavus Velence (3.)–Tordas FÉSZ Zrt. (8.)

Oláh Attila, a Flavus Velence vezetőedzője: A Tordas ellen elég nehéz összecsapás perc vár ránk, vendégeink masszív csapatot alkotnak, és korábban is bizonyították, hogy minden ellenféllel szemben felveszik a kesztyűt. Az ezt megelőző eredményekből nem szabad kiindulni, a miénk se tévesszen meg senkit. Minden meccsen koncentrálunk, dolgozunk keményen és becsületesen. Most is arra törekszünk ismételten, hogy begyűjtsük a három pontot. A tétmérkőzések adják meg arra a választ, hogy mennyire érett össze a csapat, korai még az erőviszonyokat kiemelni. Vannak jó csapatok, de a Mór jelen pillanatban kiemelkedik ebből a mezőnyből. Az eredmények alapján mi próbálunk közvetlenül az élmezőnyhöz tartozni, ez is volt a célunk a bajnokság elején, ennek szeretnénk megfelelni, és ennek megfelelően minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy a legjobb tudásunkat mutassuk. Nem szabad sohasem a táblázatot nézni, mert akkor bajban van a papíron jobb csapat, ha úgy áll neki a mérkőzésnek, hogy azt lesi, kinek hány pontja van. Ugyanis már a gyengébb képességű együttesek is, ha jó napot fognak ki, bárki ellen tudnak nyerni, és felveszik a kesztyűt. Sajnos Sowunmi Attilára továbbra sem tudok számítani munkahelyi elfoglaltsága miatt, de a keretünket úgy alakítottuk ki, hogy meg tudjuk oldani az egyes és a kettes csapatnak a kívánalmait, úgyhogy stabil gárdával állunk ki. Sérültünk, eltiltottunk nincsen, egészséges önbizalommal várjuk a Tordast.

Bodajk SE (12.)–Enying (13.)

Takács Viktor, a Bodajk SE vezetőedzője: A Tordas és a Martonvásár ellen is a 94. percben sikerült pontot menteni, ez mutatja a csapat erejét és tartását. Viszont az első négy fordulóban mindegyik mérkőzésben benne volt, hogy akár a győzelem is megszerezhető, de ez egyik alkalommal sem sikerült, úgyhogy most ezen a hétvégén – az ellenfél legnagyobb tisztelete mellett – nekünk muszáj nyernünk hazai pályán. Természetesen sokat számít, hogy nálunk a garnitúra nagyobbik része évek óta együtt játszik, hozzájuk csatlakozott több fiatal játékos, akik idén mutatkoztak be a megyei első osztályban. Viszont többen vannak, akiknek van megye I.-es rutinjuk, ezért véleményem szerint ebben a tekintetben a keretben nagyon jó az arány. Ráadásul az átigazolási időszak utolsó pillanatában sikerült Velencéről Gulyás Gergőt leigazolni, valamint Ausztriából visszatér Tetzl Dávid, neki csak az átigazolási papírjait várjuk. Velük teljes a keret, és akár komolyabb célokat is

szövögethetünk.

2019. szeptember 15., 16.00

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)–Lajoskomárom (6.)

Balogh Zsolt, a Gárdony-­Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: Örülünk az eddigi mérlegnek, de a helyén kezeljük. Hétről hétre készülünk, egy vasárnapi győzelem után keddig lehet örülni, és kedden újult erővel, valamint odafigyeléssel készülünk a következő ellenfélre. Nagyon jó mérkőzést játszottunk a Főnix FC ellen, egy igazán jó csapatot sikerült legyőzni. Bizonyos periódusokban kifejezetten jól futballoztunk, gondolok itt a kombinatív játékra, valamint arra, hogy Tóth Tibor négy találatot ért el. De kellett ehhez a megfelelő háttérmunka és olyan játékos is (Balogh Ádám – a szerk.), aki a gólpasszokat adja. Nem ülünk a babérjainkon, próbálunk továbbfejlődni, dolgozni, hogy minél tovább tartson a sorozatunk, és minél jobban tudjunk játszani. Mindig találok hibákat, és ezeket a hibákat ki kell javítani. Példának okáért a Főnix ellen kaptunk két gólt, ez mutatja, hogy a védekezésben még masszívabbnak kell lennünk. Körvonalazódik az osztály, jelenleg két erősebb csapat van: a Mór és mi hajtunk a bajnoki címre. Utánunk pedig van öt-hat olyan csapat, amely bármikor képes meglepetést okozni. A Lajoskomárom felemás arcát mutatta, eddig két győzelem és két vereség a mérlege. Hazai környezetben nekünk mindenképpen le kell győznünk őket, ebben semmilyen nagyképűség nincsen, jobbnak tartom a csapatomat náluk.

Kisláng-Telmex SE (10.)–Sárosd Kronos Sport (9.)

Rehák Viktor, a Kisláng-­Telmex SE vezetőedzője: Az elmúlt három fordulóban mutatott játékra lehet alapozni. Úgy érzem, kiegyenesedett egy kicsit a csapat is, szerintem a Sárosd elleni találkozót nüanszok fogják eldönteni, bár a vendégek helyezésétől függetlenül egy, az élmezőnybe tartozó gárda látogat hozzánk. Ellenünk soha nem könnyű játszani, remélem, hogy masszívak tudunk maradni, koncentráltak leszünk, és élvezetes mérkőzést fogunk vívni. Kétségtelen, sokat számít, hogy a csapat nagy része évek óta együtt játszik és összeszokott, túlságosan nagy változások nem voltak, egy-két távozót kivéve, akik kevesebb lehetőséget kaptak. A saját erőnkben, az utánpótlásban bízunk, és erre támaszkodunk hosszabb távon is. Egyértelműen jót tett az Ikarus elleni siker a lelkivilágunknak, és megmutattuk, hogy nem vagyunk mi akkora pofozógép, és lehet keresnivalónk talán a vasárnapi mérkőzésen is. Jó játékkal esetleg okozhatunk meglepetést.

Ercsi Kinizsi SE (5.)–Ikarus-Maroshegy (14.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi SE vezetőedzője: Nem vagyunk kellemes helyzetben, eléggé felforgatott lesz a csapat, mert hat meghatározó játékosunk – Kővári László, Szalánczi Gergő, Ivacs Gábor, Márki Dénes, Hodula Krisztián és Hamar Erik – elment a minifutball-Európa-kupa mérkőzéseire Olaszországba. Próbáltunk halasztani, de az Ikarus ebbe nem ment bele sajnos, így kénytelenek vagyunk lejátszani a mérkőzést. Ezzel azonban kinyílnak a kapuk az ifisták, fiatal játékosaink előtt. Igazán egészen biztosan egy fiatalos Ercsit láthatnak majd így szurkolóink. Az ifjak közül Dankó Csaba már az Enying ellen is beszállt, de egész héten közösen edzett a felnőtt- és az U19-es csapat, éppen azért, hogy érezzék a fiatalok a közeget. Ennek tetejébe – mivel korábban arról volt szó, hogy azt a mérkőzést elhalasztjuk – volt, aki elment a munkahelye által szervezett tanfolyamra, és például így nem tud segíteni a csapaton Hoffmann Roland, aki legutóbb büntetőből kétszer volt eredményes az Enying elleni mérkőzésen.

2019. szeptember 15., 18.00

Móri SE (2.)–Martonvásár SK (7.)

Petres Tamás, a Mór vezetőedzője: Minden mérkőzés a maga módján nehéz, így ilyen lesz a Martonvásár elleni találkozó is. Ugyanúgy kettőzött erővel kell hajtanunk, mint a korábbi összecsapásokon. Egy mérkőzés akkor könnyű, amikor lefújják a találkozót, és nyer a csapat. Én a papírformában nem hiszek, természetesen tudom, hogy vannak esélyesebb és kevésbé esélyes csapatok, de nincs akkora különbség köztük. Sok esetben bármi előfordulhat, már annyiszor megégettem magam, úgyhogy tisztában vagyok azzal, hogy a Martonvásár ellen még az eddigieknél is tökéletesebben kell játszanunk. Százszázalékos koncentrációra lesz szükség, de a csapat fel van készítve, jó dolgoztak a héten. Akadnak ugyan hiányzóink, de viszonylag kezelhető ez a probléma. Örülök annak, hogy mi kaptuk a legkevesebb gólt, sokat dolgoztunk ezért, de igyekszünk a földön maradni, sohasem lehetünk maradéktalanul elégedettek.

