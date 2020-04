Móri edzések karantén idején

Bár a koronavírus alaposan átírta a Fejér megyei bajnokságban szereplő móri kézilabdázók életét is, a kényszerszünet az egyesület különböző korosztályú csapatainál sem jelent uborkaszezont.

– A szakmai stáb kiemelten felügyeli az utánpótlás-nevelés szempontjából oly fontos fiatalabb generációt – nyilatkozta lapunknak Pallag Róbert, a megyei bajnokságban szereplő Móri KSC technikai vezetője.

A kialakult veszélyhelyzet mélyen érintette a felnőtt női és férfi pontvadászatban is egyaránt harmadik helyen álló móri stábot, a bajnokság eltörlésével pedig biztossá vált, hogy szeptemberig a tétmérkőzések is elmaradnak. A legfontosabb most a játékosok fizikai és mentális szinten tartása – tette hozzá a technikai vezető. – Mindenki online rendszerben dolgozik otthon, így nem is egyszerű a feladat. A felnőttek kezét úgymond elengedtük, rutinjukból fakadóan, saját belátásuk szerint végzik az edzéseket. Ami pedig az utánpótlás-játékosainkat illeti, folyamatosan monitorozzuk őket a kényszerszünet alatt, a kézilabdaszövetség ajánlásait betartva: Zsiga Gyulának rengeteg olyan videója van, amit fel tudunk használni. Van egy közösségi csoportunk, ahová folyamatosan töltik fel az otthon végzett, saját testsúlyos, gimnasztikai, illetve ügyességi gyakorlataikat, erre a szakmai stábbal konzultálva reagálunk – folytatta.

Az erőnléti formában tartás sem egyszerű, ezenkívül mentálisan sem könnyű a helyzet.

– Tény, hogy nehéz fenntartani a motivációt, de most ebből vizsgázik mindenki. Ez egy teszt a felnőtté válás útján, hogy bizonyítsák: egyénileg is megállják a helyüket, hogy később a felnőtt korosztályban itt, Móron, vagy másutt hasznos és alázatos tagjai legyenek a csapatnak – emelte ki Pallag Róbert, aki hozzátette, bízik benne, hogy a jelenlegi helyzet normalizálódni fog és augusztusban már együtt, személyesen készülhetnek a 2020/2021-es bajnoki rajtra.