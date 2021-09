Mónos a támadó, bátor futballt preferálja

A labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Aqvital FC Csákvár a nehéz sorsolás ellenére nem vallott szégyent az első öt fordulóban. A nyáron kinevezett vezetőedző, Mónos Tamás is elégedett csapatával.

Az Aqvital FC Csákvár öt mérkőzésen van túl az NB II.-ben. A Fejér megyei együttes sorsolása nem nevezhető könnyűnek, hiszen öt találkozó alatt három olyan gárdával (DVTK, Budafok, Vasas) is találkoztak Vaskóék, akik komoly feljutási eséllyel vágtak neki a másodosztály küzdelmeinek. A folytatásban pedig következett egy döntetlen a Siófok ellen, valamint egy kecskeméti vereség. Az együttes négy pontot gyűjtve jelenleg a tabella 16. pozícióját foglalja el.

– Valamilyen szinten még alakulófélben lévő csapatként játszottunk az első öt fordulóban, mentek is, jöttek is játékosok, a mi küldetésünk, hogy a fiatalokat folyamatosan építsük be – nyilatkozta lapunknak Mónos Tamás. – Játszottunk három, szinte NB I.-es csapattal, a majdnem mindenkit megverő Kecskeméttel, illetve a veretlen Siófokkal. A három „nagy csapatból” egyet idegenben meg tudtunk verni, ezt kiemelkedőnek tartom. A Siófokot le kellett volna győzni, de a mérkőzés alapján az egy ponttal így is elégedett voltam. A kecskeméti találkozón, bármennyire jól megy is nekik, én úgy éreztem, hogy ha kicsit bátrabban futballozunk, nyerhettünk is volna. A második félidőben ez történt, de az elsőt szó szerint elengedtük, nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk, nem azt mutattuk, amiről szó volt az öltözőben. Nem tudom mi lehetett az oka, hogy nem jó felfogásban kezdtünk. Ez nem tetszett a leginkább az első öt fordulóban, de a kecskeméti második félidőben feljavultunk, és az a miénk volt. Ekkor már hiába nyomtunk, nem jött a gól, a Kecskemét pedig betalált a végén. Jó futballt akarunk csinálni és jót is csinálunk, de ezt az egész mérkőzésen szeretnénk bemutatni.

A mezőny nagy része hat mérkőzésen van túl, a csákváriak az utolsó, Szolnok elleni hazai találkozójukat elhalasztották, mivel a stadion gyepszőnyegének a cseréje még nem fejeződött be. Azt a találkozót majd októberben pótolják. Addig még jó néhány megmérettetés vár a csapatra, a keret pedig immáron véglegesnek mondható.

– Már az év eleji állománnyal is elégedett voltam, megvannak azok a fiatalabb és idősebb játékosaink, akikre lehet építeni. Mély a keretünk, minden posztra van két játékosunk biztosítva az egészséges versenyhelyzetet. A Puskás Akadémiától a kooperációs szerződés keretén belül kaphatunk egy-két labdarúgót szinte minden hétvégén.

A nyáron érkező Csirmaz István villámkarriert futott be, hiszen öt mérkőzés után olyan teljesítményt tett le az asztalra, amivel egyenes útja lett a Puskás Akadémia NB I.-es gárdájához.

– A fiatalok felépítése a küldetésünk, Csirmaz kimagasló teljesítményt nyújtott az első fordulókban jobb oldali védőként. Nagyon aktív volt, jól segítette azt a támadóbb futballt, amit szeretnénk játszani. Hornyák Zsolt ha teheti, figyelemmel követi a mérkőzéseinket, egy ilyen alkalommal szúrta ki Csirmazt. Nagyon örülök, hogy feljebb léphetett, annak ellenére, hogy elveszítettünk egy jó játékost, de valahol nyertünk is, mert a Major Gergő visszatért hozzánk.