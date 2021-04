Egygólos hátrányból fordítva jutott a döntőbe a MOL Fehérvár FC

Az Újpest FC szerdán a Kisvárda Master Good otthonában aratott 1-0-s sikerrel a Mol Magyar Kupa döntőjébe jutott. Ahova a Mol Fehérvár FC is elszántan igyekezett. Azonban az MTK Budapest sem akart előzékeny statiszta lenni

Ezt ne hagyja ki! Előválasztás: megindult a könyöklés a baloldalon

Másfél órával a Magyar Kupa elődöntője előtt sötétkék mackóalsóra húzott világosabb kék rövidnadrágban, a 2006-os kupadöntőben sikerrel járt FC Fehérvár csíkos mezében, s egy Vidi-sapkával a fején, Camping-biciklin kerekezett egy tisztes úriember a Sóstó környékén. Nem, nem tévesztette el a helyszínt a minden bizonnyal lelkes Vidi-drukker, de miután a vírus zárt kapui miatt nem lehetett ott szeretett csapata meccsén, a szív diktálta parancsnak engedelmeskedve a hazai pálya illatát magába szippantva igyekezett segíteni a Mol Fehérvár FC-nek. Távolról is.

Minden lelki fröccsre, támogató energiára szüksége is volt a Vidinek, hiszen a csalódást keltő bajnoki produkciót egy, a kupában villantott nagy alakítással feledtethette volna. Azonban a Magyar Kupa döntőjébe igyekezett az MTK Budapest is.

Olyannyira, hogy az első tíz perc lüktető, kiegyenlített játéka után Schön Szabolcs eresztett hidegzuhanyt a fehérváriakra. Nego vesztett labdát, Schön startolt rá, a felpassz után Prosser sarkalta tovább az előrerobogó Schön Szabolcsnak, aki aztán 11 méterről, Muszliu lábai között lőtte a labdát a hosszú sarokba, 1-0. Rögtön ezután egyenlíthetett volna a Vidi, de Nego lapos lövése elkerülte a kaput, Zivzivadze ziccerét pedig a korábban Székesfehérváron is szolgálatot teljesítő Somodi kapus védte ügyesen. A piros-kékek trénere, Szabics Imre a találkozó előtt közvetlen is állította: az elődöntő esélyese a most futó bajnokságban a Vidit kétszer is legyőző MTK, s nem csupán véleményén nem változtatott, de az Újpest felett 4-0-s győzelmetarató kezdőn sem. A pályán lévők pedig rákapcsoltak a bekapott gól után. Budu Zivzivadze és Ivan Petrjak is lövésig jutott, de a hazai védelem rendre blokkolt. Érett ugyan a fehérváriak egyenlítő gólja, de hiába játszották ide-oda a labdát a kapu előtt, Nikolics gólpassznak beillő centerezése is elakadt. Ezért kellett Bolla Bendegúz vállalkozó kedve, s elszánt felfutása a 38. percben. A felezővonal közeléből indult meg a Vidi fiatal védője, két ember között viharzott tova a labdával, Bamgboyéval játszott össze finoman, majd a tizenhatosra betörve 6 méterről helyezett elegánsan a bal kapufa mellé, 1-1.

A szünetben a hazaiak mestere, Michael Boris változtatott, de Balázs Benjáminnak nem volt igazán ideje zavart okozni a fehérváriak játékában, mert a Vidi gyorsan fordított. Az 52. percben Ivan Petrjak vezetgette hosszan a labdát, bevárta a balján érkező Stopirát. A védő középre ívelt, aztán a labda Bamgboye fejéről Nikolics Nemanja elé került, aki állítgatás nélkül, 6 méterről lőtt a kapu közepébe, 1-2. Lendületben maradt a Mol Fehérvár, egy kapu elé suhintott labdáról Zivzivadze, Nego és Nikolics is lekésett. Nem sokkal később káprázatos villanással juttatta a labdát a Vidi, Nego ívelését Bamgboye fejelte a jobb felsőbe, de már lesen volt, így maradt az egygólos fehérvári vezetés. Pintot Fiola Attila váltotta a fehérvári oldalon, az MTK azonban több cserével és a szerkezet változtatásával próbálta átjátszani a Vidit. Azonban ezt nem sok sikerrel tették, Prosser ugyan ellőtte a labdát a kapu előtt keresztbe, de Kovács Dánielt nem tornáztatták meg. Az utolsó percekre Szabics-mester is frissített, így Nikolics lett az ék, míg Fiola Attila a középpályáról a védelembe hátrált. Izgalmas volt a lefújás előtti néhány perc, mert az MTK harcolt, küzdött rendületlenül.

Hiába, mert a Mol Fehérvár FC a 7 (!) perces hosszabbításban is megőrizte előnyét, s azzal az Újpesttel csap össze majd a Magyar Kupa döntőjében, mely gárdának az utóbbi három bajnokin összesen 14 gólt rúgott, miközben csak egyet kapott…