Mínusz kettőből jött fel a Vasas, de a Titánok nyertek

Az Erste Liga vasárnapi játéknapján 13. alkalommal lépett jégre a Titánok csapata, a gárda ezúttal az Opten Vasas HC ellen küzdött a második rendes játékidős győzelméért. A siker összejött, de csak hosszabbítás után.

A Titánok a legutóbbi, MAC HKB Újbuda elleni mérkőzésén több kulcsjátékosát nélkülözni volt kénytelen Kasper Vuorinen, akiket – Vas Márk, Kovács Alex, Madácsi Benedek, Péter Andor – felhívtak a Hydro Fehérvár AV19-be. Miután vasárnap nem volt mecscse az ICEHL-csapatnak, így a Titánok a próbálták a lehető legerősebb összetételükben várni fővárosi ellenfelüket. A Vasasnál pedig bemutatkozott az orosz Maxim Vesutkin és a lett Kalvis Ozols után az újabb légiós, a héten igazolt 22 éves Dusan Kmec, aki a legutóbbi két idényben a belga-holland bajnokságban játszott.

Az első helyzetet a rendkívül motiváltan kezdő Vasas dolgozta ki, Páterka Bence Szalma Zsolt átadása után veszélyeztetett, Gyenes Dávidnak minden rutinjára szüksége volt, hogy hárítsa a lövést. A 10. percben aztán remek támadást indított egy eladott korongból a vendéglátó, Autu Eemil Luusuaniemi korcsolyázott el, hajszálpontosan centerezett Riku Petteri Tiainen elé, aki elhúzta a pakkot Sági Máté mellett, és lőtt a hálóba, 1-0. A harmad hajrájához érve ismét magához tért a Vasas, több helyzetet dolgozott ki, ám minden alkalommal Gyenes volt a korong végállomása. Az első szünetet követően alig fél perc telt el, amikor Tiainen lövése a kapu irányába ment, de közben a ketrec elmozdult. A Titánok gólt reklamáltak, de nem adták meg a bírók. Válaszul Béres Boldizsár Kmecet hozta helyzetbe, megint csak Gyenesen múlott, hogy megmenekültek a Titánok a góltól.

Aztán a játékrész közepéig jobbára a fehérvári- győri alakulat dominált, ám ekkor ismételten többször kellett formáját bizonyítani Gyenesnek. A 36. percben kidolgozott támadás végén Luusuaniemi szerzett korongot, látta, hogy a jobb oldalon Tianent egyedül hagyták, aki szinte az alapvonalról, éles szögből vette be Sági kapuját, 2-0. Mindössze 18 másodperc telt el, amikor az éppen ezen a napon a 20. évét betöltő Páterka jól érkezett a kapu elé Béres passzára, és kíméletlenül a háló közepébe lőtt, 2-1. A harmadból még 13 másodperc volt hátra, a Vasas rohamozott, Kmec lövését még blokkolta Reiter Attila, a lábáról azonban Schmál Kristóf elé pattant a pakk, és a csatár ezt kapásból vágta a jobb alsó sarokba, 2-2. A záró húsz perc elején Páterka előtt kínálkozott esély arra, hogy belője csapatának a vezető találatot, de végül Gyenesben elakadt a korong. Ez a 45. percben a Titánoknak sikerült, egy emberelőny végéhez közeledve Kovács Alex kapásból hatalmas gólt ragasztott a hosszú felső sarokba, 3-2.

Ahogy a teltek a percek, egyre jobban „fagyasztották” a korongot a Titánok, és rá is fizettek, mert Almási Márk könnyelműen passzolt a kapu előtt, és Schmál fonákkal a kapu közepébe lőtt a duda megszólalása előtt, 3-3. Jöhetett a hosszabbítás. Az első pillanataiban Tiainen nem járt messze a triplázástól, de Ságiban elhalt a korong. A 64. percben Vesutkin és Kmec összeszaladt, Kovács Alex elé pattant a pakk, ezzel bekorcsolyázott a kapu elé, és Sági mamutjai között be is lőtte, 4-3.

JEGYZŐKÖNYV

Titánok–Opten HC Vasas 4-3 (1-0, 1-2, 1-1, 1-0) – h.u.

Győr, NEMAK csarnok, zárt kapuk mögött. V.: Wolf, Kincses, Kedves, Schumacher-Kovács.

Titánok: Gyenes – Ambrus, Reiter, Császár, Luusuaniemi (2), Tiainen

2 – Erdély B., McNulty, Almási, Balogh B., Dézsi – Nagy Á., Vas, Németh

K., Rétfalvi, Vincze G. – Kóger B., Jakimcsuk, Kovács A. 2, Madácsi, Péter

A. (1). Vezetőedző: Kasper Vuorinen.

Vasas: Sági – Bukor, Seregély, Bödök, Schmál 2, Szlama – Kmec, Tornyai,

Páterka 1, Szalma (1), Vesutkin – Farkas B., Léránt, Czakó, Csiki,

Turbucz – Surányi, Farkas M., Németh Á., Pápa B., Béres (1). Vezetőedző:

Ladányi Balázs.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 31-36