Mindketten az első sikerükre hajtanak

Vérbeli presztízsmérkőzést rendeznek a hétvégén az NB III-as labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában. A 20 csapatos Nyugati csoport megyei rangadója vasárnap 11 órakor kezdődik a Mol Aréna Sóstó edzőpályáján.

Három év után új vezetőedzővel a kispadon vágott neki a szezonnak a Mol Fehérvár FC II csapata, az U18-as válogatott élére kinevezett Tímár Krisztián helyét az elmúlt esztendőkben a csapatnál edzőként dolgozó Toldi Gábor foglalta el. A fehérvári klubnál játékosként hosszú időt eltöltő tréner a nyáron alaposan kicserélődött legénységével az első fordulóban Veszprémbe látogatott, ahol az 58. perctől emberhátrányban futballozó hazaiak egy hajrában szerzett találattal végül legyőzték (2-1) a piros-kékeket. A fiatal fehérváriak számára 1-1 után több lehetőség is adódott a három pont megszerzésére, ám a rutin még hiánycikk az átlagosan 17–20 év közötti játékosoknál.

Toldi Gábornak több, az eddig csak a korosztályos csapatokban szereplő tehetséget kell beépítenie az NB III-as gárdába, miközben az előző idényben meghatározó Gundel-Takács Bencére nem számíthat a fehérvári szakmai stáb, a fiatal hálóőr idén a másodosztályú ETO együttesét erősíti. Gundel-Takácson kívül még ketten kerültek kölcsönbe, Major Martin Gyirmóton (NB II), míg Tamás Olivér Budaörsön (NB II) fog játszani a 2020/2021-es szezonban, az előző bajnokságban szintén Budaörsön futballozó Szabó Bálint pedig végleg eligazolt Székesfehérvárról. A Puskás Akadémia kis­padján is változás történt a nyáron, a Magyar Labdarúgó-­szövetséghez visszatérő Szélesi Zoltán helyére a 30 esztendős, tavaly a felcsútiak U17-es együttesét irányító Nagy Ádám került.

A PAFC II hazai környezetben kezdte a bajnokságot a Mosonmagyaróvár ellen. Az összecsapáson nem született gól, ami a több védése mellett egy tizenegyest is hárító, 17 esztendős Auerbach Martinnak is köszönhető. A kiegyenlített találkozón négy akadémista is debütált, Szin, Berekari, Kalmár és Nagy Zalán játéka sem okozott csalódást az újdonsült vezetőedző számára. Az alacsony átlagéletkorú fehérváriakkal szemben Nagy Ádám keretében a fiatalok mellett számos harcedzett játékos is található. A Székesfehérváron egyaránt több szezont lehúzó Fodor Marcell, valamint Magasföldi József nagy valószínűség szerint a fehérvári publikum előtt is pályára léphet.