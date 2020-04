Mindig a kihívásokat keresi Takács Attila

Takács Attila nevét sokan ismerik országszerte. A kempóban 6. danig jutó szakember új vizekre evezett az utóbbi években, és az MMA (Mixed Martial Arts) szövetségben tevékenykedik, méghozzá olyan eredményesen, hogy elnökségi taggá jelölték.

Takács Attila hosszú évtizedek óta foglalkozik küzdősportokkal, a Profi Kempo Akadémián nevelkedő tanítványai a világ számos országában bizonyítottak. Évekig volt a válogatott szövetségi kapitánya, ám rettentően izgatta az új feladat, az MMA honi népszerűsítése.

– Amikor húsz évvel ezelőtt bejött a sportág Magyarországra, akkor nagyon kevés küzdősportos merte bevállalni, mert idegenkedtek tőle. Mi azért nem tettük ezt, mert az amatőr kempónkhoz nagyon közel állt, ugyanezt csináltuk mi is, csak a kempó amatőr változatában. Nagyon tetszett, hogy végre van egy olyan profi szabályrendszer, amit tudunk mi is csinálni. Nekem amatőr kempóban jó eredményeim voltak, örültem annak, hogy profi keretek között is kipróbálhatom magam – tudtuk meg Takács Attilától.

– Feltörekvő sportággá vált az MMA, és egyre népszerűbb lett Magyarországon. Gyakorlatilag egy új sportágról, egy új rendszerről beszélünk. Hazánkban a kempó az a harcművészeti ág, amelynek a szabályrendszere legközelebb áll a profi MMA szabályrendszeréhez. A kempó mint amatőr sportág az előkapuja egy profi MMA-versenyzőnek, számára nagyon jó előképzettséget jelent a kempó. Az MMA nagyon leegyszerűsített, objektíven kitalált szabályrendszer, amelyet Amerikában alkottak meg, és ebből egy népszerű modern küzdősportot alakult ki. Ez a legtöbbet megengedő szabályrendszer, itt a legkevésbé van korlátozva maga a verekedés. A legbővebben ad teret a különböző technikáknak, lehet benne ütni, birkózni. Itt a legkevesebb a védőfelszerelés, egy rövidnadrágban félmeztelenül bunyóznak, egy vékony kesztyűben a felek. A leghosszabbak a menetidők, melyek legtöbbször háromszor ötpercesek, a bajnoki döntő pedig ötször öt perc – hangsúlyozta a sportvezető.

Fontos tudni az MMA-ról, hogy a Mixed Martial Arts mozaik szó kevert harcművészetet jelent. A neve is arra utal, hogy minden küzdősportból kivettek bizonyos elemeket, és ezeket összekeverték. Itt lényegében minden küzdősportos megtalálja azt a szegmenset, amelyet ő csinál. Birkózódobások, a brazil jiu jitsu technikák, valamint ökölvívó ütőtechnikák vannak benne, de a karate és thai box rúgástechnikáit is alkalmazzák. Amerikában egyébként ez nemcsak szabályrendszer, hanem olyan komplett sportággá fejlődött, hogy ma már van bírói és technikai képzés egyaránt, valamint edzőképzés is.

Székesfehérváron (Profi Kempo Akadémia, Székesfehérvári Kempo SE), és környékén több klub működik, melyekben tehetséges MMA-versenyzők állnak szép jövő előtt.

– Az alapjait mi letettük, most Magyarországon kezdjük kialakítani, és elterjeszteni a szabályrendszerét. A kempó már nagyon sikeres és szép eredményeket ért el, és egy-két kempóedző, közöttük én is a fejünkbe vettük, hogy az MMA-t is legalább olyan sikeressé tesszük, mint a kempót. Bár itthon még kevés MMA-versenyt rendeznek, de a Magyar MMA Szövetség keretein belül ebben szintén előbbre kell lépnünk. Tanítványaim közül Baricz Mátét, és Krausz Bencét, Gombaszögi Viktóriát emelném ki, valamennyien igazán jó versenyzővé válhatnak.