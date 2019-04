Mindhárom fehérvári bunyós hamar végzett ellenfelével a telt házas ökölvívó gálán

A nagy visszatérő Hegyi Barnabás mellett a bemutatkozó Kiliti Tamás és az ismét hazai közönség előtt bokszoló Márton Balázs is kiütéssel vetett véget aktuális mérkőzésének szombaton.

Hazai részről elsőként a Videoton Box Club immáron hivatásossá lett versenyzőjének, Kiliti Tamásnak volt jelenése a Rácz Félix szervezte eseményen. A Vidi labdarúgócsapatát egykoron támogató Red Blue Devils szurkolói csoport által űzött-hajtott pehelysúlyú Kiliti talán az egész gála legjobb meccsét vívta, a negyedik menet végén végérvényesen feladásra késztette riválisát, a jó nevű Kovács Istvánt. – Szeretném megköszönni mindenkinek a buzdítást, amiért igencsak levették a terhet a vállamról az első profi összecsapásomon. Jól éreztem magam a szorítóban, sikerült mindent megvalósítani, amit az edzőimmel, Kiliti Ferenccel és Popovics Tamással elterveztünk.

Mondom ezt annak ellenére, hogy nem sok mindent tudtam Kovácsról, aki pár héttel ezelőtt ugrott be, előtte egy másik srácra készültünk. Már a harmadik menetben figyelmeztették Kovácsot, hogy dolgozzon vissza, de akkor már fáradni látszott, a negyedikben aztán szerencsére sikerült egy test-fej kombinációval véget vetnem a találkozónak. Az amatőr stílusjegyeket még le kell vetkőznöm, lassan, okosabban kell felépítenem a meneteket – nyilatkozta a TKOval debütáló Kiliti Tamás. Roppant kellemetlen és a folyamatos szabálytalanságoktól sem visszariadó Mirko Jovanovics (5 vereség) jutott megoldandó feladatként szombaton a középsúlyú Márton Balázsnak (6 győzelem/5 KO, 1 vereség, 1 döntetlen), aki háromszor is padlóztatta a szerbet, akit a második menetben végleg leléptetett a bíró. – Nem vagyok elégedett a saját teljesítményemmel, nem azt kaptam, amire számítottam. Egy ilyen mérkőzésre nehéz felkészülni, főleg úgy, hogy az ellenfelem végig tördelte a párharcot – ezért is szedtem be néhány felesleges pofont az elején.

A második menetben aztán már láttam, hogy ez nem fog menni, át kell vennem a kezdeményezést, közben a mesterem, Kiliti Ferenc is beszólt, hogy váltsak, akkor gyorsan le is csaptam. Most egy kis pihenő következik, a korábbi betegségemből fakadó kettős látásom még nem szűnt meg teljesen, ezért újabb kivizsgálások várnak rám – mondta Márton Balázs. Az idén először kötelek közé lépő Hegyi Barnabás (5 győzelem/4 KO) nem töltött sok időt a ringben, már az első menetben kiütötte a szerb Martin Boskovicsot (2 győzelem, 7 vereség, 1 döntetlen). – Mindent megtettem a felkészülés alatt, hogy túllépjek a betegség utáni nehéz helyzeten.

Egyre jobb formában éreztem magam, tudtam, hogy rövidre tudom zárni ezt a meccset. Nem tudott meglepni az ellenfelem, így kell venni ezeket az akadályokat, hogy egyre feljebb és feljebb jussak a ranglétrán. Most már szeretnék magyar bajnoki címmérkőzést vívni, de erről még nem egyeztettünk Rácz Félixszel – közölte Hegyi Barnabás. A főmérkőzés, a cirkálósúlyú Tóth „Barbár” Tamás és Darmos „Gladiator” József között is idő előtt fejeződött be: Darmos egy hatalmas balhoroggal már a harmadik menetben kiütötte Tóthot. Könnyedén nyert Bacskai Balázs, Kelemen Balázs, Urbán Ferenc és Sark Attila is.