Mindennap lehet tanulni

A játékoskarrierje végeztével edzőnek szegődő Arany Máté negyedik szezonját kezdi majd a Fehérvári Titánok szakmai stábjában.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, azok után, hogy a két szezonon keresztül irányító Kiss Dávidot a finn Kasper Vuorinen váltja a Titánok kispadján vezetőedzői poszton, Arany Máté marad a jégkorongegyüttes segédedzője. A 26 esztendős, veszprémi születésű szakember – aki játékosként kétszer nyert U20-as EBEL-bajnokságot a fehérváriakkal – videóedzőként kezdte munkáját a Titánok stábjában, az elmúlt két szezonban pedig már segédedzőként számoltak vele.

– Ha elkezdeném sorolni, mennyi mindent lehetett tanulni a két év alatt, a szezon kezdetéig itt ülnénk – nyilatkozta Arany a klub honlapjának. – Az biztos, hogy minden egyes nap, minden egyes mérkőzés, edzés, minden egyes beszélgetés hozott valami újat számomra. Próbáltunk minden aspektusban fejlődni mi edzők is, bármiről is volt szó. Ha a két évet külön veszem, nagy pozitívumnak tartom, hogy a második szezonra sokkal gördülékenyebb volt a munka, könnyebben vettük az akadályokat is. Kommunikáció terén is, úgy vélem, sokat léptünk előre.

Hozzátette, bár több helyre is hívták, Székesfehérváron élvezi a vezetőség bizalmát, ismeri a játékosokat, és elégedett a betöltött szerepével, úgyhogy egyértelmű volt a döntés.