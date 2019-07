Mindenki ott volt a fedélzeten

A labdarúgó NB III-ra készülő Iváncsa KSE, és a Bicskei TC a második, míg a Puskás Akadémia FC első felkészülési mérkőzését játszotta.

VLS Veszprém–Iváncsa KSE 1-1 (1-1)

Iváncsa KSE: Dániel – Madarász, Varga B., Aradi (Kovács D.), Fekecs (Nyúl) – Pribék, Pintér B. – Cseszneki, Király B., Szauter (Dulló) – Balogh L. (Kökény). Vezetőedző: Domján Attila.

Az Iváncsa KSE találkozóján érződött az elmúlt heti kemény munka, és kellett egy kis idő, míg felvették a ritmust. Vezetést is a piros-fehérek szerezték, miután negyed óra elteltével Aradi Csaba fejelt a hazai kapuba. A Veszprémnek azonban az első félidő vége felé sikerült egyenlíteni. Nehezítette a Fejér megyei alakulat helyzetét, hogy gólzsákjuk, Balogh László az első játékrészben megsérült. A szünet után legveszélyesebb támadójuk nélkül mégis több lehetőségük volt, mint vendéglátóiknak, kapufákig is eljutottak, de újabb találat már nem esett a találkozón.

Nyúl SC–PAFC II 1-9 (0-2)

PAFC II: Papp Zs. – Papp K., Papp M., Koch A., Körmendi – Kovács T., Posztobányi, Magyar – Ganbajar, Komáromi, Kiszely. Vezetőedző: Szélesi Zoltán.

Csereként pályára lépett: Vaits, Kocsis Ba., Vörös T., László N., Szabó P.

Gól: Ganbajar (3), Komáromi (2), Koch A., Vörös T., Magyar, Szabó P.

A PAFC II együttese egy hete, hétfőn új vezetőedzővel, Szélesi Zoltánnal kezdte meg a felkészülést az új bajnoki esztendőre. Első felkészülési mérkőzésüket a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályú pontvadászat 11. helyén záró Nyúl SC ellen játszották, és rendkívül magabiztos sikert arattak. A gárda legközelebb szombaton a szintén NB III-as Kozármisleny ellen lép pályára.

Komárom VSE–Bicskei TC 2-1 (2-0)

Bicskei TC: 1. félidő: Zelizi – Solt, Zsoldos, Molnár V., Valentics – Farkas Márk, Dencinger – Cserkuti, Somogyvári, Peinlich – Móri.

2. félidő: Füstös – Adorján, Sötét, Radó, Madarász – Erdős, Takács – Farkas Máté, Varga Z., Tornyai T. – Tóth R. (Pásztor). Vezetőedző: Vukmir Dragan.

A szakvezetők megállapodása alapján kétszer hatvanperces felkészülési mérkőzést vívtak a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen a Nyugati csoport 4. helyezettjével, és az első pillanatoktól látszott, hogy a Komárom előrébb tart a felkészülésben. Rutinos, összeszokott csapatával gyakran a kapujához szegezte a bicskeieket. A 25. percben egy erősen vitatott bedobás után a védők nem tudták tartani a hazaiak csatárát, aki 12 méterről higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt, 1-0. A 49. percben bicskei labdavesztés után a 29-szeres válogatott Kenesei Krisztián léphetett ki egyedül középen, és 14 méterről Zelizi Patrik mellett a bal sarokba helyezett, 2-0. A második félidőben jóval erősebb bicskei focit láthattak a kilátogatók, teljesen egyenrangú ellenfélnek bizonyult a Fejér megyei csapat, sőt még a szépítés is összejött. A 109. percben Tornyai indította a Pécsi MFC-től érkezett Erdős Gábort, aki ziccerben nem hibázott, közelről, éles szögből kilőtte a hosszút, 2-1. A csapat szerda estére még igyekszik lekötni egy hazai edzőmérkőzést, de az már most is biztos, hogy szombat 10 órától a Vajtát fogadják.