Mindenhol más célokért fociznak

A 2. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosításoknál azoknak a vendéglátó csapatoknak a vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra, akik az előző játéknapon még nem szóltak a felkészülésről.

– Hogyan sikerült a felkészülés?

– Milyen változások voltak a keretben?

– Milyen tervekkel vágnak neki a bajnokságnak?

– Mit vár a hétvégi meccs­től?

Augusztus 21., 17.00

Lajoskomáromi SE (6.)–Tordas FÉSZ ZRT. (14.)

Megyeri János, a Lajoskomáromi SE vezetőedzője: – Elvégeztük a munkát, ami még folyamatban van, játszottunk nagyon jó edzőmérkőzéseket, melyekből pozitívan jöttünk ki. A csapat – amely kissé átalakult – hozzáállására nem panaszkodhatom. Komoly erősítést jelent Varga Ferenc, aki az Ikarustól érkezett, Lak Péter jött Abáról, és hazahoztuk Csákvárról Németh Ákost, valamint Megyeri Ádám csatlakozott hozzánk Enyingről, távozónk nem volt. Szeretnénk idén minél több meglepetést okozni olyan csapatok ellen, amelyek egy kicsit magasabb tervekkel készültek a bajnokságra. Az 5. és a 8. hely környékét céloztuk meg. A Tordas ellen mindenképpen a három pont megszerzése a cél, de ha csak egy lesz belőle, akkor is elégedettek leszünk.

2020. augusztus 22., 17.00

Sárbogárd SE (9.)–Móri SE (4.)

Pajor László, a Sárbogárd SE vezetőedzője: – A Lajoskomárom ellen igazságos döntetlen született, mindkét csapat nagyot küzdött. Sajnos az utolsó néhány percben nem koncentráltunk eléggé, bár végig uraltuk a meccset, de voltak olyan egyéni hibák, amelyek miatt elmaradt a győzelem. Annak örülök, hogy egységesen és fegyelmezetten, valamint nagy akarással játszottunk. A Mór ellen is a hétvégén mutatott lendületben és minél kevesebb hibában bízom. A pontszerzés a tervünk, de reménykedem abban, hogy nyerni fogunk. Demeter Dávid megsérült, még bizonytalan a játéka, nagyjából hasonló felállásban fogunk pályára lépni, mint az előző fordulóban.

2020. augusztus 23., 17.00

DUFK (15.)–Mány (7.)

Dobos László Viktor, a DUFK SE vezetőedzője: – A dunaújvárosi, helyi fiatalokból szerveződő csapatunk két év alatt a megyei III. osztály után a megyei I. osztályban próbál bizonyítani. A lehetőség adva volt, a játékosok érdekében tettük ezt a lépést. A felkészülésünk zökkenőmentesen alakult, mivel fiatal csapat vagyunk, tele még tanuló diákokkal, ezért a heti három edzésen mindenki részt tudott venni. Az edzőmérkőzések során játszottunk több első osztályú csapattal, több-kevesebb sikerrel. Viszont jót tett, hogy tudtunk előrelépni tempóban, állóképesség terén. Egyre tovább tudjuk tolni azt a ritmust, amit meghatároztunk. Az Ikarus ellen a 60. percig ragyogóan helytálltunk, helyzeteket dolgoztunk ki, de ezeket sajnos nem rúgtuk be, viszont az Ikarus belőtt kettőt. Aztán később kiütközött a fáradtság, jöttek az egyéni hibák, és ez okozta a 7-0-as vereségünket. Tudjuk, hogy kell néhány forduló ahhoz, hogy beleszokjunk ebbe az osztályba, de az igen örvendetes, hogy látjuk a fejlődést. Tisztában vagyunk a helyünkkel, a bennmaradásért fogunk küzdeni, és ezért mindent meg fogunk tenni. Történt néhány változás a keretben, fájó, hogy többszörös gólkirályunk, Rabijász Dávid Nagykarácsonyra, valamint Cséplő Krisztián Baracsra távozott. Érkezett Dunaföldvárról Pintér Csaba, Pincési Bence, Dorogi Viktor Hartáról, Rácz Adrián és Vajda Róbert a DPASE-től. Nagy öröm, hogy a keret nyolcvan százaléka saját nevelésű játékosból áll. Minden mérkőzésen meg kell küzdenünk a jó eredményért, nem lesz ez másként a Mány ellen sem. Bízunk abban, hogy akár már most pontot, pontokat tudunk szerezni. Mivel nem ismerjük az ellenfelet, értelemszerűen ahhoz igazodva kell majd kialakítanunk a mérkőzésen belül a rendszerünket.

Kisláng (5.)–Sárosd (10.)

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: – A csapat felkészülése hellyel-közzel sikerült, amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani, bár még vannak azért hiányosságok, amelyeket orvosolni kell. A tavalyi keretünk megmaradt, nem igazoltunk senkit, csupán Kassai Csaba ment el Kálozra. Idén másfajta játékot próbálunk játszani, mint korábban, egy kicsit támadóbb szellemben lépünk majd fel. Elsődleges célunk, hogy stabilizáljuk a helyünket az osztályban. Szeretném, hogy hazai pályán a lehetséges pontokat gyűjtsük be, és idegenben mindenkinek meg akarjuk nehezíteni a dolgát. Ismerjük a Sárosdot, jó erőkből álló csapat, de az egészen biztos, hogy nem fogunk feltartott kézzel kimenni a pályára, és mindent megpróbálunk az első idei hazai találkozón, hogy megszerezzük a győzelmet.

Martonvásár SK (8.)–Főnix FC (12.)

Kovács Attila, a Martonvásár SK vezetőedzője: – Aránylag jól sikerült a felkészülés, és jó edzéslátogatottság mellett tudtunk dolgozni, megfelelő létszámmal. Az edzőmérkőzések eredményei nem sikerültek annyira jól, de a célunk inkább az volt, hogy megszokják a fiúk egymást a pályán kívül és belül egyaránt. Meglehetősen nagy mozgás volt a keretben, hatan távoztak, nyolcan-tízen érkeztek, szerintem a Főnix FC után az egyik legfiatalabb csapat lesz a mienk a megye egyben. Legalább tizenhárman születtek 1998 és 2002 között. Nagy elvárások nincsenek, a középmezőnyt próbáljuk megcélozni, és nem szeretnénk, ha kiesési gondjaink lennének. Számomra pikáns mérkőzés következik, hiszen az alakulás óta dolgozom a Főnixnél, biztos, hogy jó és érdekes mérkőzést játszunk velük, ráadásul a csapatukból néhány játékos annak idején volt a játékosom is.

Ercsi Kinizsi SE (2.)–Kápolnásnyék (13.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – A felkészülésre nem lehet panaszom, sok fiatal játékossal tudtunk dolgozni. Volt egy kis vérfrissítés a keretben, több olyan játékos, aki régóta itt volt, elment, jöttek újak és fiatalok. Egy igazán vidám társaság alakult ki, amely ambiciózus, hogy mire leszünk képesek, azt nem tudom megmondani pontosan. Tordason azért tudtunk nyerni, mert nagyon fegyelmezetten játszottunk, el akartuk hozni a pontokat. Sajnos többen megsérültek ezen a találkozón, mivel rendkívül keményen játszott a Tordas, és erre a fiatalok még nem voltak felkészülve. Schön Dániel Diósdra, Kővári László, Szalánczi Gergő és Hamar Erik Hartára távoztak, Márki Dénes és Ivacs Gábor Dunaföldvárra ment. Érkezett Németh Gábor, Köntés Balázs, Szűcs Olivér, Reicheld Alex, és visszatért Pintér László Ráckeresztúrról, Klauz Máté Pusztavámról, valamint Kun Bálint a Kelen SC-ből jött. Új koncepciót alakítottunk ki a csapatnál, van egy kis versenyhelyzet, hogy minél többen járjanak edzésre. A tisztes helytállás a célunk, erős középcsapat szeretnénk lenni. A Kápolnásnyék érkezik hozzánk, biztosan ki vannak éhezve a sikerre, meg akarják magukat mutatni itt a megyei I. osztályban. Nem lesz ez könnyű mérkőzés, de megpróbálunk mindent úgy alakítani, hogy számunkra legyen kedvező a végeredmény.

Enying (11.)–Ikarus-Maroshegy (1.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – A vírushelyzet természetesen minket is jelentősen érintett. Ennek ellenére a felkészülésünket pozitívnak ítélem meg, készen állunk a rajtra. Mi egy héttel többet pihenhettünk, hogy ez jót tett-e a csapatnak vagy nem, vasárnap el fog dőlni. Nem vagyunk könnyű helyzetben. Egyből a mély vízbe ugrunk, hiszen az Ikarus-Maroshegy együttesét fogadjuk. Természetesen mindent megteszünk azért, hogy itthon tartsuk a három pontot, de egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk. Az Ikarus-Maroshegynek nagyon jó és gyors a támadósora, láthattuk ezt az elmúlt hétvégén a DUFK elleni mérkőzésükön is. Nehéz feladat lesz a védelmünknek semlegesíteni őket. Mindenképpen szeretnénk elkerülni azt, hogy hamar hátrányba kerüljünk. Ha ez sikerül, egy jó hajrával akár meglepetést is okozhatunk. Az idei átigazolási időszakkal sajnos nem lehetünk elégedettek. A nehéz helyzetünk és egyéb más, rajtunk kívül álló okok miatt sajnos nem tudtunk annyi játékost igazolni, amennyit szerettünk volna. Mindezek ellenére meggyőződésem, hogy javult a csapategység, és elszántak vagyunk az idény kezdetén.

Szabadnapos: Bodajk SE