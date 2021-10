Mindenben javulni az Alba Fehérvár célja

Az Alba Fehérvár erőcsatára, Szabó Zsolt szerint a csapatnak mindenben javulnia kell a folytatásban. A kosaras is lényegesen jobb szezonkezdésben bízott.

A kék-fehérek győzelemmel kezdtek a Paks ellen idegenben, majd kikaptak itthon a Falcótól és idegenben a Debrecentől, ami a papírforma kategóriájába tartozott. Az újonc Nyíregyháza legyőzése nem okozott gondot, azonban 25 pontos előnyt packáztak el Pécsen és vesztettek, legutóbb pedig a nem verhetetlen Kecskemét fordított tízpontos hátrányból és győzött a koronázóvárosban. Vasárnap este a legutóbbi szezon ezüstérmese, a Szolnok érkezik a Gáz utcába.

A válogatottba másfél éve visszatérő Szabó Zsolt tisztában van vele, pokoli nehéz dolguk lesz az Olajbányász ellen, de nyerniük kell, feledtetni a legutóbbi két, váratlan vereséget.

– Nagy meccs lesz, a két csapat évtizedek óta rivalizál, a Szolnok jó formában van, a tabella második helyén várja a folytatást, mindössze egy vereséggel rendelkeznek. Mi nem vagyunk jó formában, komoly felmérő lesz a hétvégi derbi. A Szolnok nem véletlenül vívott tavaly döntőt és késztette nagy küzdelemre a szombathelyieket, az alföldi gárda jelentős része együtt maradt, a nyár óta erősödtek – mondja Szabó Zsolt. – Mi viszont elmaradtunk a várakozástól, nem olyan a játékunk, amit vártunk magunktól és reméltek a szurkolók is. A legutóbbi két meccsen komoly előnyt tékozoltunk el, Pécsen sokáig nagyon jól játszottunk, a végén összeestünk, legutóbb a KTE ellen a harmadik negyedben tíz ponttal elléptünk, de a rivális gyorsan visszajött, aztán átvette a kezdeményezést, előnyét megőrizte a lefújásig. Ezen feltétlenül javítani kell. Most többet játszottam, mint a korábbi meccseken, Baranyában mindössze kilencet, előzőleg inkább csak percek jutottak, úgy nehéz kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. A Kecskemét ellen 25 percet kaptam, jól kezdtem, két triplát dobtam, a folytatásban kevésbé ment, ahogy a csapatnak is. Sajnos támadásban és védekezésben sem vagyunk végig stabilak, akadnak dolgok, amikben javultunk a szezon kezdetéhez képest, másban viszont nem teljesítünk úgy, ahogy korábban. Meg kell találnunk az okokat. Pécsen fél órán keresztül az történt, amit mi akartunk, a KTE ellen is volt egy kimondottan jó periódusunk a harmadik negyed derekán, de ez sem volt elég a sikerhez. Ennél lényegesen jobbak vagyunk, amit bizonyítani is fogunk.

A csapat 2 győzelemmel és 4 vereséggel a 12. helyen várja a folytatást a 14 együttest számláló mezőnyben. Az Olaj elleni derbi után utaznak Sopronba, fogadják a Körmendet, majd november közepén Kaposváron lépnek pályára, aztán egy hónapos szünet következik a válogatott vb-selejtezői miatt. Szabó közel hat év távollét után, tavaly februárban tért vissza a nemzeti együttesbe, azóta ott volt minden összetartáson és selejtezőn.

– Várom, hogy ismét címeres mezben lépjek pályára. Szeretem azt a közösséget, ahogy remekül érzem magam Fehérváron is. A válogatottban szerepelni mindig megtiszteltetés.