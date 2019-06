Minden téren sikerült fejlődnie a Fehérvár Enthronersnek

Második első osztályban töltött szezonjában bejutott a magyar amerikaifutball-bajnokság (HFL) fináléjába a Fehérvár Enthroners együttese.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni annak a bombameglepetésnek a mértékét, amely a HFL első elődöntőpárharcában következett be. Természetesen mindig elhangzik, hogy a sportban bármi megtörténhet, Dávid is legyűrheti Góliátot, de az, hogy a Kijev Capitals legyőzte a hazai pályán játszó, az alapszakaszt veretlenül záró, címvédő Budapest Wolves együttesét, már-már a csoda kategóriájába esik. Ráadásul nem is a szerencsének köszönhetően győzte le a kijevi alakulat Bencsics Márkékat, 27-35 arányban bizonyultak jobbnak, így ők várhatták ellenfelüket a július 6-i döntőre.

Ami a Fejér megyei szempontból izgalmasabb, vasárnapi elődöntőt illeti, meglehetősen idegesen kezdett mind az Enthroners, mind a Budapest Cowbells csapata. A június 1-jén egy ponttal jobbnak bizonyuló fővárosiak az első hazai offenzívát sikeresen kivédekezték, ám aztán a fehérvári védelem is letette a névjegyét: Váry Tamás irányító passzát Tóth Dávid csípte el a levegőben. A hazai támadósor első komoly megmozdulására nyolc percet kellett várni, ekkor Poprádi Márk húzta le egy akrobatikus mozdulattal Gombos Bence passzát. Az esőt hozó felhők igen, pontok viszont annál kevésbé érkeztek a First Field fölé az első negyed végére, 0-0-val fordultak a felek. Nagyszerű mezőnypozícióból indulhattak a Koronázók, kevesebb mint 10 yard választotta el őket a Cowbells célterületétől, ám nem sikerült bevinni a touchdownt, mezőnygóllal ért véget a támadás, 3-0. Négypercnyi játék után ismét Tóth Dávid került középpontba, aki bár elcsípte Váry passzát, és be is futott a célterületre azzal, a játékvezetők végül védőszabálytalanságra hivatkozva érvénytelenítették a pontszerzést. Nem tudta útját állni a fehérvári védelem a Cowbells előrenyomulásának, amelynek a végén Boros László átszaltózott védőjén, hogy beugorhasson a célterületre, megszerezve a vezetést csapatának – ám az extra pontot kihagyták a vendégek, 3-6. Az egyenlítés egy igen hosszúnak mondható, 41 yardos mezőnygól révén sikerülhetett volna Jim Ward tanítványainak, ez azonban kimaradt. Az első fél­idő fővárosi előnnyel ért tehát véget, amely során az előzetes várakozásoknak megfelelően a védelmek domináltak.

Papp Péter hatalmas ütközése dobta fel a hangulatot a második játékrész elején, a fehérvári védőjátékos valósággal összecsomagolta a vendégek irányítóját. Hazai oldalon az első néhány támadás erejéig Nardai Ádám érkezett irányító posztra, miután Gombos Bence egy kisebb sérülést szedett össze még az első félidő során. Ezzel együtt is akadozott a fehérvári támadóalakulat, sem a futások, sem a passzjáték nem akart összeállni egy olyan szintre, ami folyamatos haladást biztosított volna, lendületet adva az együttesnek. Péter Csaba révén a védelem tett ki önmagáért, szemfülesen csente el Váry passzát, amit egészen az ellenfél 19 yardos vonaláig elvitt a harmadik negyed záróakkordjaként.

Azt, hogy milyen fontos volt a védelem labdaszerzése, jól mutatja, hogy a negyedik negyed legelején abból az akcióból született meg az újabb pontszerzés, Tóth Csaba kapta el Gombos passzát. Az extra pont azonban ismét kimaradt, tehát 9-6-os eredményt mutatott az eredményjelző. Az alapszakasz-második Cowbells nem esett kétségbe, rögtön megérkezett a válasz: Matias Canter iramodott meg Váry passzával, majd összesen 84 yardot megtéve szerzett touchdownt, amit sikeres extra pont követett, 9-13. Bakonyvári Patrik óriási elkapása után fél yardra került a célterülettől az Enthroners, amit végül hatalmas csatában, Tóth Csaba futásával, többek között Timothy McGee gyönyörű blokkjának köszönhetően vittek be. Az extra pont is szépen ült ezúttal, 16-13. Pont, ahogy úgy tűnt, hogy a Cowbells ismét azonnal vissza tud támadni egy hosszú akció után, jött Jebrai Regan: egy hatalmas ütközést követően ő eszmélt a leggyorsabban, másfél perccel a mérkőzés vége előtt megszerezte a labdát a fehérvári gárdának. Az eredmény ezt követően nem is változott, drámai körülmények között, de teljesen megérdemelten harcolta ki a döntőbe jutást – története során először – a Fehérvár Enthroners. A győzelem emellett azt is jelenti, hogy magyar bajnok a Fehérvár, tekintve, hogy az ukrán Kijev Capitals a HFL-döntő másik résztvevője.

Nincs más hátra tehát az Enthroners számára, mint előre, július 6-án az Új Hidegkúti Nándor Stadion gyepén koronázhatják meg szezonjukat.