Minden tekintetben a gyakorlatiasságra törekszik a Wing Tsun Kung Fu

Adamek Péter nyolc éve űzi, és oktatja a Wing Tsun Kung Fu-t, napjaink egyik leghatékonyabb önvédelmi rendszerét. A sportág arra kifejezetten alkalmas, hogyha szükséges, akár egy nő is meg tudja védeni magát.

A Wing Tsun jelentése gyönyörű tavasz, így hívták azt a kínai lányt, akiről a stílus kapta a nevét. Ez az egyetlen olyan ősi kínai harcművészet, melyet egy apáca hozott létre, több száz évvel ezelőtt. Az alapító, Ng Mui apáca, azaz Shaolin-harcos papnő volt.

Mit lehet tudni az egyesületről? – kérdeztük Adamek Pétert.

– A Magyar Wing Tsun Egyesület harmincéves múltra tekint vissza, Székesfehérváron több mint tíz éve vagyunk jelen.

Hol tartják az edzéseket? Egy héten hány alkalommal?

– Hetente kétszer találkozunk, év közben a Teleki Blanka Gimnáziumban, nyáron pedig a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban, leghátul, a teniszpályák mellett. Itt ilyenkor szabadtéren tartjuk az edzéseket.

Mennyire népszerű és menynyire nehéz elsajátítani ezt az önvédelmi ágat?

– A mai napig sokan érdeklődnek, más, mint a hagyományos küzdősportok, mert más elveket és formát képvisel, mindenben a gyakorlatiasságra törekszik. Egyszerű, gyorsan tanulható a rendszere.

Milyen korban ideális elkezdeni?

– A gyerekeknél hatéves kor alatt semmiképpen, kell hozzá az iskolaérettség. Onnantól viszont, ha játékosan is, de el lehet kezdeni tanulni. Idővel – ahogy fejlődik – egyre jobban megérti a rendszer lényegét.

Idősebb korban is lehet csatlakozni a klubhoz, el lehet sajátítani a sportágat?

– Teljes mértékben, egyáltalán nincs akadály, gyakorlatilag korhatár nélkül mindenki számára elérhető, és ezzel sokan élnek is.

Férfiak, és nők egyaránt űzhetik?

– Igen, ráadásul ez egy női alapítású kung fu. Éppen ezért olyan mozgásokkal van tele, amelyeket egy nő is tud egy nála nagyobb, erősebb emberrel szemben alkalmazni.

Aki először lemegy a terembe milyen hosszúságú edzésekre számíthat?

– Másfél órások a foglalkozásaink, ebben nagyjából tíz perc az erőnlét, a hátralevő idő pedig technikai edzés. Az elején formagyakorlatokat végeznek, majd következnek a technikai, az edzés nagy részét felölelő páros gyakorlatok. Ezt követően tíz perc erősítéssel zárul a munka.

Mennyi idő alatt lehet megfelelő tudást elsajátítani?

– Nincsenek róla tényleges adatok, ez elsősorban a személyektől függ, kérdés, hogy menyire fogékony rá, aki űzi. Van, aki már fél év alatt olyan szinten van, hogy jól elsajátította, és magabiztosan tudja használni, de előfordul olyan is, akinek több év sem elegendő ehhez. Ahhoz is idő kell, míg valaki a kezdőtől a mester szintig eljut. Van, akinek öt év elegendő, ám lehet akár tíz esztendő is. Természetesen attól is függ, hogy mennyire aktív, és elhivatott az illető, valamint mennyi lehetősége van arra, hogy a mesterétől magánórákat vegyen.

Ezek szerint itt is vannak fokozatok, övvizsgák?

– 12 tanulófokozat van, majd 12 mesterfokozat. A jelenlegi kínai nagymester, Leung Ting 10. mesterfokozattal, mesterem, Máday Norbert nagymester pedig 9. mesterfokozattal rendelkezik, én a 2. mesterfokozatot értem el eddig.

Mennyire kemény, veszélyes a Wing Tsun Kung Fu?

– A technikák veszélyesnek mondhatók, ha rendesen odaüt valaki, akkor olyan sérüléseket tud okozni, amely akár maradandó is lehet. Az edzéseken éppen ezért mindig védőfelszerelésekben gyakorlunk. Szerencsére nálam még semmilyen sérülés nem volt eddig. Nem kell arra számítani, hogyha valaki eljön a foglalkozásra, hogy kéken-zölden megy haza.

Milyen költségvonzata van a sportágnak?

– A felszereléseket elég, ha szépen fokozatosan szerzik be a tanulók, nálunk elsőre elég egy póló, egy nadrág, és egy mellkasvédő. Hozzávetőlegesen ezek együtt húszezer forint alatti összegbe kerülnek.