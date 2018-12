Minden szinten sikeres évre készül az Enthroners

Rohamtempóban fejlődik a városban az amerikaifutball, a Fehérvár Enthroners pedig újabb sikerekkel éltetné tovább a csapat sikertörténetet.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Az idei szezonban két fronton, a hazai első, és az osztrák másodosztályban szereplő Fehérvár Enthroners számára egyértelműen a fejlődés, és ezzel párhuzamosan az egyre jobb eredmények elérése a cél a jövő tavasszal induló 2019-es szezonban. A csapatot segíti ebben az az infrastrukturális háttér is, aminek köszönhetően nyugat-európai színvonalú konditerem, edzőpálya és felszerelés birtokában vághatnak neki a felkészülésnek. Az elkövetkező időszakról szóló célkitűzésekről, a csapat jövőjéről Pál Tibor Kornéllal, az Enthroners elnökével és egyben offenzív koordinátorával beszéltünk.

– A szezon végeztével az őszi felkészülés nagy része erőnléti edzéseket foglalt magába Nick Pham edző irányításával. Ebben hatalmas segítségünkre volt a First Fielden található edzőterem, hiszen bár voltak a pályán is edzések, az ősz folyamán a fi zikai felkészítésé volt a főszerep. Most december közepével befejeztük az edzéseket, és három hét karácsonyi szünet után, január 10-én látunk ismét munkához – mondta Pál Tibor Kornél.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bár a félkészülési időszak menetrendje még nem végleges, lassan már körvonalazódik a program.

– Annyi biztos jelenleg, hogy egy osztrák élvonalbeli csapattal lesz egy közös edzésünk, ahol mérkőzés-szituációkban tudunk majd különböző játékelemeket, taktikai megoldásokat kipróbálni. Ezen kívül még megvárjuk a magyar, illetve osztrák bajnokságok kiírásait, és azok naptári beosztásától függően még részt vehetünk egy lengyelországi edzőtáborban is, egy lengyel élvonalbeli csapatnál.

A holtidények legfontosabb eseménye egy csapat életében az igazolt-eladott játékosok keringője, természetesen az Enthronersnél is várható további játékosmozgás – legutóbb a magyar válogatott Papp Péter érkezett a koronázókhoz.

– Több magyar játékossal is tárgyalunk jelenleg, de mindenféleképpen szeretnénk ismét négy amerikai játékost tudni a keretben. Antonio Roane magánéleti okokból történt távozásával mind szakmailag, mind emberileg egy nehezen pótolható játékost veszítettünk el, de mindenféleképpen hasonló kaliberű játékost hoznánk a helyére – mondta.

A tavalyi szezonban megnyerték az osztrák divízió IVes bajnokságot a fehérváriak, míg a hétcsapatos magyar első osztályban az ötödik helyen zártak. Jövőre az itthoni bajnokság hatcsapatos lesz, míg Ausztriában egy szinttel feljebb, a negyedosztálynak számító Divízió III-ban fognak pályára lépni – a célkitűzések természetesen egyértelműek.

– Az osztrák bajnokságban nincs kérdés, bajnokok szeretnénk lenni, és haladnánk tovább az egyre magasabb osztályok felé. Az idei szezon után kérvényeztük az osztrák szövetségnél, hogy a játékerőnkből kifolyólag két divíziót ugorhassunk fölfele, de a kiírás szerint ez nem lehetséges – mondta a támadóegységért felelős szakember. – A hazai bajnokságban szintén jelentős fejlődést jósolunk, vérmes reményekkel várjuk a szezont. Úgy néz ki, jól fog sikerülni a keret megerősítése, illetve megvan a kellő háttér a csapat mögött. Szeretnénk a döntőbe jutni, és ha már ott vagyunk, meglátjuk, mit tudunk elérni. – zárta gondolatait Pál Tibor Kornél, a Fehérvár Enthroners elnöke.

A csapat és környezete tehát épül és szépül, a sportág fehérvári szerelmesei pedig három hónap múlva szurkolhatnak ismét a First Fielden.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS