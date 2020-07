Minden nap ugyanazt a szintet kell hozni

A Fehérvári Titánok leköszönő vezetőedzője, Kiss Dávid az osztrák bázisú jégkorongbajnokságban szereplő Hydro Fehérvár AV19 másodedzői posztját tölti be az elkövetkező idény során.

Mintaszerűen járja a jégkorongedzők ranglétráját Kiss Dávid, aki a 2012/2013-as idényben, a fehérváriak U20-as segédedzőjeként indította útjára szakmai karrierjét. A 30 esztendős, székesfehérvári születésű tréner a finn Antti Karhula mellett tanulhatja tovább a szakma csínját-bínját, immáron egy jóval nagyobb színpadon, erősen eredménycentrikus közegben.

– Bár már korábban is szó volt róla, hogy egyszer ide is eljuthatunk, a szezon végén még nem erről tárgyaltunk – nyilatkozta kinevezése hátteréről Kiss Dávid. – Aztán telt-múlt az idő, és ezt a lehetőséget is felajánlották, én pedig örömmel igent mondtam egyből. Voltak máshonnan is óvatos érdeklődők, de ezt a lehetőséget nem lehetett visszautasítani.

Melyek az elmúlt két, Titánok élén töltött szezon legfontosabb tanulságai?

– Minden nap ugyanazt a szintet kell elvárni önmagunktól vagy még többet is. Az idény kezdetekor folyamatosan jöttek a fiatal, még rutintalan játékosok, akik a szezon végére összeértek – mindez csak azért sikerülhetett, mert ők mint játékosok, mi pedig mint szakmai stáb kitartottunk a filozófiánk mellett. Szintén ennek volt a gyümölcse, hogy a legutóbbi rájátszás során emelt fővel tudtunk búcsúzni a jóval esélyesebb, címvédő Ferencváros ellen. Mindig ki tudtunk jönni a hullámvölgyekből, csak ki kellett tartani és csapatként küzdeni.

A tavalyi osztrák szezon szintén bővelkedett hullámvölgyekben, segíthet az ön tapasztalata ennek leküzdésében?

– Nagyon remélem, bár ezúttal nem én leszek a vezetőedző, nem én fogom kimondani a végső szót. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, ha azt a 22 különböző képességű, személyiségű játékost egy egységgé tudjuk gyúrni, ebben pedig a Titánoknál komoly sikereket értünk el. A technikai képességeket mindig lehet fejleszteni, de azt elérni, hogy egy családként küzdjenek, és senkit ne hagyjanak hátra, egy hosszú folyamat. Ezen a szinten természetesen már vérprofi játékosokról van szó, de ugyanúgy kell őket terelni, hogy mindannyian egy irányba húzzanak. Vissza kell hoznunk a profi hozzáállást, hogy ismét valami maradandót tudjunk nyújtani a szurkolóknak és a városnak.

Ki volt az az edző, akitől a legtöbbet tanulta?

– Egyértelműen Tyler Diet­rich, aki mellett elkezdtem edzősködni – és aki 2016 óta a kanadai hokiválogatottnál dolgozik. De nagyon sok más, jó edzővel is dolgoztam, és mindenkitől tanultam, és szerintem fogok is tanulni. Ezidáig az észak-amerikai stílust tanultam és használtam, de dolgoztam korábban finn edzőkkel, és most ugyancsak a finn irányvonal dominál. Úgy vélem, minél több nagy hokinemzet képviselőjével ismerkedik meg valaki, annál jobb szakember lesz.

Nagyon fiatalon lett vezetőedző a Titánoknál, ez a fajta érettség mindig része volt a személyiségének, vagy idővel alakult ki?

– Nekem kifejezetten nem tűnt fel, hogy ilyen vagyok, de édesanyám mondta, hogy már kiskoromban is ezt látták rajtam. Mindig sikerült megtalálni a közös hangot a nálam idősebb játékosokkal és emberekkel úgy általában, gondolom, ez is közrejátszott abban, hogy anno megkaptam a vezetőedzői pozíciót.

Lehet már tudni, hogy mi lesz a pontos feladata a szakmai stábban?

– Az már biztos, hogy a hátsó alakzat, a védekezés, korong nélküli játék lesz az, amivel többet foglalkoznom kell majd, de ezen túl majd még később pontosítunk. Ahogy haladunk előre a szezon során, úgy egyre több és több feladat lesz, amit igyekszünk egyenlő arányban elosztani. Augusztus elején csatlakozik majd a vezetőedző a felkészüléshez, míg – az immáron bet-at-home ICE Hockey League néven futó – bajnokság rajtja szeptember 25-én várható.