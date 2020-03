Minden meccsen győznek a fehérvári fiatalok

A húsz éven aluli fiúk bajnokságát magabiztosan vezeti az Alba Fehérvár együttese.

A fiatal szakvezető, Pethő Ákos három éve, a Nyíregyháza együttesével szerzett U18-as bajnoki cím után szerződött az Albához. Az utóbbi két évben is bajnok lett tanítványaival, a koronázóvárosi, 18 éven aluli fiatalokkal. A nyáron az Alba felnőtt együttesnél lett stábtag, dolgozott Jesus Ramirezzel, az utóbbi időszakban pedig Arie Shivek első számú segítője. A szezonban vezetőedzőként irányítja az Alba U20-as csapatát, az első bajnokit elvesztették Szolnokon, azóta zsinórban nyertek, húsz diadalt arattak, elléptek a mezőnytől. A szeptemberi nyitófordulóban is sokáig vezettek a Tiszaligetben, a végjátékban buktak el. Azóta nem találtak legyőzőre.

– Remélem, ez így is marad, azonban hozzá kell tennem, az utánpótlásban nem csak az eredmény fontos, sőt, talán nem is ez a legfontosabb, hanem a folyamatos fejlődés – mondja Pethő Ákos. – Kétségkívül komoly a menetelésünk, de ez nem egyedi, előfordult, hogy a Kecskemét nem talált legyőzőre, illetve két éve a Fehérvárnak is akadt egy hibátlan éve, a Peresztegi Nagy Ákos vezette U16-os gárda az összes találkozóját megnyerte. Mi pedig egyszer már kikaptunk, a nyitófordulóban. A játékosaim el voltak keseredve Szolnokon, én sem örültem az eredménynek, de mondtam a srácoknak, fel a fejjel, ez előfordul, a következő összecsapásokon javítunk. Azóta senki nem fogott ki rajtunk.

A felnőtt csapatban is számításba vett, egyre többször pályára kerül Takács ikrek mellett a felnőtt válogatottal legutóbb is edzőtáborozó Lukács Norbert, a felnőtteknél az NB I-ben szintén bemutatkozott Awogbemi Sodiq, Polster Attila mellett az utánpótlás válogatottban kulcsember Kass Balázs, Balsay Ádám számít kulcsfigurának, de a többiek is mind hozzátesznek a csapat teljesítményéhez.

– Jó adottságú, jó szerkezetű csapatunk van, modern kosárlabdát igyekszünk játszani. Négy együttes kiemelkedik a mezőnyből, mellettünk a Szolnok, a Debrecen és a Körmend is kimondottan erős, úgy gondolom, ezen együttesek közül kerül majd ki a bajnok.