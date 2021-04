Minden magyar öttusázó lány döntőbe jutott Bulgáriában

Remekül kezdték a magyar öttusázók a világkupa-sorozat második bulgáriai megmérettetését. A női selejtezőből mind a négy lány továbblépett.

Éppen a koronavírus-járvány miatt döntött úgy a nemzetközi szövetség, hogy az idei világkupa-sorozat második és harmadik állomását is Szófiában rendezik úgy, hogy a mezőny nagy része el sem utazik a bolgár fővárosból a két viadal között. Azonban már az előző viadalra is érkezett egy egyiptomi fertőzött, sőt, egy francia versenyző ls edzője is pozitív koronavírus-teszttel utazott haza. A csütörtöki női selejtező előtt is tesztelték a mezőnyt, s akadtak fertőzöttek, a teljes olasz csapat el sem indulhatott… Nem úgy a magyarok. Gulyás Michelle és Simon Sarolta is remekül vívott, s ezzel meg is alapozták jó szereplésüket. Gond nélkül masíroztak a hölgyek szombati döntőjébe.

A C jelű selejtező csoportban versenyzett az Alba Öttusa SE olimpai kvótáért harcoló pentatlonistája, Alekszejev Tamara. A 31 esztendős fehérvári öttusázó is magabiztos volt a kvalifikáción. A vívópáston 15 tust szúrva a harmadik volt, majd az úszása sem volt rossz, a tizedik leggyorsabb volt. A kombinált számot az első helyről kezdte Alekszejev, s nem kellett megszakadnia a lövészetekkel tarkított futás során. Végül a hatodik pozícióban kvalifikálta magát a fináléba, ahol saját elmondása szerint a legjobb tíz között szeretne zárni. Guzi Blankának sem okozott problémát a továbbjutás, így lett teljes a magyar részsiker.

A férfiak pénteki selejtezőjében Bereczki Richárd, Kardos Bence és Kasza Róbert mellett a Volán Fehérvár már olimpiai indulási joggal rendelkező kiválósága, Demeter Bence is harcba száll. A budapesti vk-futamot sérülten fejezte be, így a fehérvári legény nem indult az első szófiai megmérettetésen. Most azonban szeretné csiszolni formáját.