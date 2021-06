Minden héten várják majd a futni vágyókat

A Székesfehérvári Futók Köre július elsejétől a Honvéd Szondi György SE-vel együttműködve a Halesz park után a Palotavárosban is ingyenes foglalkozásokkal várja a sportolni vágyókat.

A pandémia visszaszorulásával a közösségi élményekre szomjazó lakosság újabb programlehetőséget választhat. A sportolni vágyókat immáron két helyszínen, keddenként a Halesz parkban, csütörtökönként a Palotavárosban várják a Honvéd Szondi SE szakem­berei.

– A város amatőr futók részére, tömegsport jelleggel indította ezt a sorozatot, majd megkerestek bennünket, hogy tudnánk-e ehhez szakmai segítséget nyújtani – nyilatkozta Szentes László, az egyesület elnöke. – Nagyon jól működő tömegsportszakosztályunk van, aminek alapvető bázisa a futás. Természetesen vállaltuk ezt a felkérést, a szakembereink olyan sportolók, akik jelenleg a 40–50 év közötti korosztályban hazai csúcstartók. Sokan úgy gondolják, a futás csak annyiból áll, hogy felvesznek egy cipőt és nekiindulnak a távnak. Az egészség megőrzése szempontjából nagyon fontos, hogy milyen étkezéssel, felszereléssel, előképzettséggel, vagy milyen intenzitással áll valaki neki a futásnak. Az egyesületünk szakembereihez bátran bárki odamehet majd ezeken a helyszíneken, és meg fogja kapni a megfelelő támogatást és segítséget. A lényeg, hogy mindenkinek élvezhetővé váljon a futás.

A palotavárosi önkormányzati képviselő, Viza Attila fontosnak tartja a közösségi élet újraindulását, a városrészben minél több programmal készülnek, legutóbb éppen Sportolj Palotaváros! jelszóval labdarúgótornával egybekötött rendezvényt tartottak.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az infra­strukturális lehetősé­geink már adottak, gyönyörű park áll rendelkezésre a kikapcsolódni vágyóknak – mondta Viza Attila. – Egyébként fokozott igény is van arra, hogy az itt élőket megmozdítsuk, kimozdítsuk a karantén után, próbálunk több programmal is kedveskedni. A Honvéd Szondi SE által biztosított szakmai felügyelet mellett sajátíthatják el az érdeklődök a futás tudományát. Ezek a programok nemcsak az egészséges életmód szempontjából fontosak, hanem a közösségi élet megteremtésében is. Remélhetőleg minden csütörtökön 17 órától az István Király Általános Iskolától induló program is sokakat megmozgat majd, reményeink szerint augusztus végén pedig megtarthatjuk Palotaváros első futóversenyét is.