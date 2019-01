Minden edzésen jobb akar lenni Málits István

A Volán Fehérvár öttusázói között kétség kívül Málits István a szürke eminenciás. Ott van a válogatott közelében, de egyéniben még nem ért a nemzetközi élvonalba. 2019-ben nagy versenyeken szeretne maradandót alkotni.

Málits István 27 évesen új erőre kap. A Volán Fehérvár öttusázója 2015-ben, az angliai Bathban rendezett Európa-bajnokságon klubtársával, Harangozó Bencével ezüstérmet nyert a váltók versenyében. A következő esztendőben részt vett a világkupákon, a férfi váltóban és vegyesváltóban is szerepelt a 2016-os moszkvai világbajnokágon, majd 2017 januárjában harmadik lett egyéniben a budapesti fedettpályás szezonnyitón. A Los Angeles-i és a kecskméti világkupán is rajthoz állt, azonban az előző esztendőben alig indult nemzetközi viadalon. Most a világranglista 142. helyén áll, mely pozícióból idén el akar mozdulni.

– Nagyon szeretnék újra közel kerülni a válogatotthoz. Ha csak váltótagként is, de szeretnék Európa-bajnokságon, vagy világbajnokágon versenyezni. Főként azért, mert Magyarországon lesz a világbajnokság – jelentette ki a magyar öttusa válogatott fehérvári vívóedzésén Málits István. – Nagyon motivál, hogy saját hazámban képviselhessem a magyar trikolórt. Mindent megteszek, hogy kvalifikáljam magam a vébére.

A pentatlonista úgy érzi, jól sikerült az alapozása, és az egészségével sincs különösebb probléma. Két hete volt egy kisebb sérülése, ami két-háromnapi edzésmunkáját hátráltatta, de most már teljes intenzitással készül a január 28-31-e közötti budapesti fedettpályás nemzetközi versenyre.

– Az edzéseken úgy látom, hogy minden számban biztatóan alakul a formám. De a verseny mindig más. Ott nagyobb a nyomás, amit pszichésen is fel kell dolgozni. De nagy lelkesedéssel várom már, hogy újra komoly versenyen szerepelhessek.

A visszafogottabb tavalyi szereplés miatt nem lehet könnyű helyzetben Málits „Sityu”. Meg kell találnia az utat, mely a válogatotthoz vezeti.

– Folyamatosan keresem, hogy milyen módon tudnám jobban és jobban teljesíteni az edzésmunkát. Szerencsére mindig találok újabb és újabb apró motivációs tényezőt. Minden végigdolgozott edzéssel többnek érzem magam. Tudom, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, s még egy lépéssel közelebb kerültem a célomhoz. Nem csupán résztvevője szeretnék lenni a versenyeknek. A világkupákon döntőben akarok szerepelni, s természetesen az Eb-n, vb-n is helyt akarok állni. Az biztos, mindehhez lövészetemet stabilizálnom kellene. A futás rendben van, ha fejben összeszedett vagyok az adott pillanatban, akkor a vívásommal nincs probléma. A lovaglással sohasem volt gondom, úszásban pedig tudom hozni a szokásos formámat – tekintett előre a fehérvári öttusázó.