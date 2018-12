Mezőfalván kapott ki a Mór, fordított az Ikarus a Baracs ellen

A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság őszi idénye ugyan az előző héten befejeződött, ám a hatodik fordulóból két találkozó elmaradt – ezeket pótolták vasárnap a csapatok. Meglepetés akadt bőséggel, hiszen a Mezőfalva négyet számolt a bajnoki címre hajtó móri együttesre.

Mezőfalva–Mór 4-1 (1-0)

Mezőfalva, 100 néző.

Vezette: Stumpf Tamás.

Mezőfalva: Tóth N. – Balázs, Nagy M., Sági J., Márki (Bozoki M.) – Sági R. (Kovács R.), Facskó (Németh L.), Mekota, Godslove (Szabó E.) – Bozoki D., Paget. Vezetőedző: Masinka László.

Mór: Kiss M. – Petruska (Erni), Klein, Kaszás (Joó), Mayer – Kosztolányi, Ferencz (Klémán M.), Meggyes (Pataki), Tar – Szabó B. (Cseh), Osgyán. Vezetőedző: Petres Tamás.

Gól: Márki (26., 71.), Gods­love (49.), Balázs (65.), ill. Mayer (57.).

Kiállítva: Joó (70.).

Jók: Tóth N., Balázs, Márli, Sági R., Godslove, ill. senki.

A 26. percben Facskó József jobb szélre kipasszolt labdáját Sági Roland küldte vissza középre, ahol Márki Dénes érkezett remek ütemben, és a vendégek hálójába lőtt, 1-0. A folytatásban mindkét oldalon adódtak gólveszélyes helyzetek, a szünet előtti percekben a hazaiak kapusának, Tóth Norbertnek két alkalommal is bravúrra volt szüksége. A pihenő után bekezdtek a csapatok, a 49. percben Sági József labdáját Egejuru Godslove Ukwuoma csípte el, aki a móri kapus mellett a jobb alsó sarokba továbbított, 2-0. Az 57. percben érkezett a válasz: Mayer Dávid az igencsak lyukas mezőfalvi védelem hibáját kihasználva egy átlövéssel kozmetikázott, 2-1. A 65. percben Balázs Sándor egy formás akciót fejezett be góllal, 3-1. A 70. percben ismét a vendéglátók sziporkáztak, Godslove három móri bekk között tört előre, akit csak szabálytalanul tudtak megállítani. Az esetet először csak sárga lappal jutalmazta Stumpf Tamás játékvezető, majd szövegelésért ki is állította Joó Gergőt. A megítélt szabadrúgást Márki Dénes 17 méterről a jobb felső sarokba lőtte, 4-1.

Tudósított: Horváth László.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ikarus-Maroshegy– Baracs 2-1 (0-0)

Székesfehérvár, 100 néző. Vezette: Kovács Róbert.

Ikarus-Maroshegy: Skultéti A. – Tóth B., Varga F., Horváth Zs., Dopuda (Timár) – Andróczi (Árki), Klémán P., Vadászi (Hart), Boros M. (Farkas D.) – Léki (Báles), Farkas G. Edzők: Gelencsér Tibor, Pongrácz Gábor.

Baracs: Pék – Fülöp, Rezes (Sebestyén), Bartók S. (Kubicza), Szili Sz. (Szili Z.) – Éliás, Ásványi, Topp (Prókai), Parádi – Nagy D. (Badi), Varga T. Megbízott edző:

Idei Szabolcs.

Gól: Dopuda (65.), Farkas D. (80.), ill. Bartók S. (51.).

Jók: Varga, Léki, Kléman P., ill. Éliás, Parádi, Szili Sz.

Boros Márton került helyzetbe a mérkőzés elején, a fehérvári játékos lövését azonban védte a vendégek kapusa. Ezt követően meddő mezőnyfölénybe került az Ikarus, helyzeteket azonban nem igazán tudtak kialakítani a hazai játékosok, a Baracs zártan és fegyelmezetten védekezett. A játékrész végén egy veszélyes kontrából Bartók S. Barnabás ziccerét védte bravúrral Skultéti András. Az 51. percben egy ártalmatlan szituációban Skultéti A. az ellenfélhez dobta a labdát, a baracsi támadó jó ütemben megtolta a játékszert, a hazaiak kapusa pedig már csak szabálytalanul tudta megállítani őt. A jogosan megítélt büntetőt Bartók higgadtan értékesítette, 0-1. Ezután magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a Maroshegy, ekkor már jó néhány helyzetet is kialakítottak a vendéglátók. A jég végül a 66. percben tört meg, amikor egy pontrúgást követően Dopuda Igor fejjel volt eredményes, 1-1. A 80. percben egy szép bal oldali akció végén Farkas Dániel tört be a 16-on belülre, majd gyönyörű mozdulattal passzolt a jobb alsó sarokba, 2-1. Az Ikarus megérdemelten győzött, ezzel a sikerrel pedig nagy bravúrt végrehajtva megszerezte az őszi 4. helyet a tabellán.

Tudósított: Szarka Martin.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS