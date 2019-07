Mesteri Nego és az öt csapás

Montenegróban kezdte idei európai hadjáratát a MOL Fehérvár FC. Az Európa-liga 1. selejtezőkörének odavágóján már az első félidőben maga alá gyűrte a Vidi az FK Zeta Golubovcit.

„Vini nem utazott el” – terjedt futótűzként a drukkerek között a klub által is megerősített információ, miszerint a magyar válogatottban is gyakran szereplő belső védő, Vinícius Paulo nem tartott a csapattal Podgoricába, ugyanis az egyik tréningen megsérült a korábban műtött térde. „Nélküle sem lesz gond, a lefújáskor ez áll majd a táblán: 0-2” – közölte az egyik hívő magabiztosan. A szurkolók szerdán este, 18 órakor találkoztak a belvároshoz közeli klubjukban, majd a legnépesebb konvoj elindult Budva irányába. A többség Bosznián keresztül, a hegyeket átszelve – éjjel 7 fokot mutatott a hőmérő – érte el a tengerparti várost, de akadt, aki kétszáz kilométerrel többet kocsikázott, a horvát tengerpart irányából lépett Monte­neg­róba. Néhányan csütörtökön kora reggel indultak és csak a kezdésre toppantak be a válogatott meccseinek is otthont adó, 15 ezres stadionba. A Vidi túl szép emlékeket nem őrzött a létesítményről, lévén hat éve, ugyanitt estek ki az Európa-liga első fordulójában a Mladost Podgorica ellen. A Vidi akkori keretéből mindössze ketten maradtak, Tomás Tujvel, valamint Kovács István, no és a maródi Vinícius. Azóta a Mladost is átalakult, OFK Titograd néven szerepel. A legutóbbi idényben 4. lett, a bajnoki címet a Sutjeska Niksic szerezte meg, megelőzve az állandó aranyérmes Buducnost Podgoricát és az FK Zeta Golubovcit.

A csütörtöki újságok nem foglalkoztak a futballvilág történéseivel, a Sport néven futó országos napilap viszont cím­oldalán hozta a fehérváriak vendégjátékát. A vezető hír a Sutjeska szerda esti, bravúros, 1-1-es, pozsonyi döntetlenje volt a Slovan elleni BL-selejtezőn. A cikkek méretét a legutóbbi, bajnoki szerepléshez igazították a szerkesztők, az Észtországban, a Narva Trans ellen szereplő Buducnost, majd a Zeta–Vidi derbi, végül az OFK szerdai, CSZKA Szófia elleni, 4-0-s veresége következett. Részletesen beszámoltak a podgoricai meccs előtti sajtótájékoztatókról, amelyen a hazaiak középpályása, Stefan Vukcsevics kijelentette, a párharc esélyese egyértelműen a magyar élcsapat, ám hozzátette, nekik is lehet keresnivalójuk, ugyanis a Vidi azért nem a Barcelona. Ha a színeket vesszük alapul, van hasonlóság, a katalánok gránátvörös-kékek, a fehérváriak pedig piros-kékek, tehát nincs túl nagy különbség.

A Vidi busza a kezdés előtt másfél órával gördült be a stadionba, Marko Nikolics tanítványai nyugodtan várták a kezdő sípszót.

Ami után szinte azonnal betaláltak a fehérváriak. A szerb tréner újfajta játékrendszerben játszatja a Vidit, s már a 2. perc végén csapást mért a montenegróiakra a 4-3-3-as hadrend. Milanov iramodott meg a bal szélen, a tizenhatos sarkától középre adott, Scsepovics elengedte a labdát, a tóloldalon berobban Loic Nego pedig 10 méterről, jobb külsővel lőtt a hálóba egyből, 0-1. A következő tíz percben nem történt sok minden, irányított a Fehérvár, mígnem a piros-kék szélsők újra elsöpörték a Zeta védőit. Nikolov halálpontos keresztlabdája ragadt Milanov lábához, A bolgár a bal oldalról emelt középre, Nego ismét időben érkezett, s 3 méterről vágta kapásból a labdát a léc alá, 0-2. Nyomasztó lehetett a Vidi fölénye, s a rendkívül fiatal montenegróiak óriási meglepetésre gólba menekültek. Ivan Vukcsevics jutott el a tizenhatosig, de nem ő, hanem a szerelni igyekvő Fiola gurította a labdát Goranovics elé, aki 17 méterről, középról, bal belsővel helyezett Kovácsik kapujába, 1-2. S ez még csak a 17. percben volt… Hat minutummal később Scsepovics hatalmas ziccert hibázott, Akovics kezéről kihez máshoz került volna a labda, mint Negohoz? Milanovval játszott össze a most jobb oldali támadót játszó klasszis, s a neki visszagurított lasztival megeresztett jobbos lökete révén 23 perc alatt mesterhármast ért el! A mintegy 30 fős Vidi-tábor rendületlenül énekelt, ünnepelt, s eközben Juhász növelte majdnem az előnyt: egy újabb bal szélről érkező beadás nyomán fejelt centikkel a kapufa mellé. Nem rohamozott görcsösen a Vidi, frissen, üdén focizva uralta a játékot, s közben várta, mikor bonthatja meg újra a montenegrói falat. A szünethez közeledvén a káprázatos formában futballozó Nego előkészített, emelését Milanov fejelte kapura, Akovics a gólvonal magasságában tenyerelt a labdába.

A szünet után agresszívabban futballozott a Zeta, jól vezették fel támadásaikat, melyek közül az egyik végén Kovácsik Ádámnak kellett vetődve belepaskolnia a mindössze 17 éves csatár, Ivan Vukcsevics lövésébe. A hazaiak egyetlen légiósuk, Yamoah bevetésében látták az esélyt arra, hogy meglepjék a Vidit, ám Nikolics-mester is reagált. Pátkai helyett a nyáron szerződtett, ötszörös ukrán válogatott szélsőt, Ivan Petrjakot küldte fel. Azonban nem jött az újabb várva-várt áttörés, az iram és a színvonal is alább hagyott. Csordogáltak a percek, miközben már csak az volt a kérdés, melyik csapat várja jobban a végét. Az utolsó tíz percben a felkészülés során három meccsen két gólt szerző Futács Márkó kapott lehetőséget arra, hogy tétmeccsen is betaláljon, ehelyett a hajrában az utolsó idényét kezdő veterán csapatkapitány, Juhász Roland fejelt a léc alá Huszti szabadrúgása nyomán, majd Huszti Szabolcs káprázatos bal lábas csavarása adott választ a nyitott kérdésre: továbblép a Fehérvár, 1-5. A jövő csütörtöki, felcsúti visszavágó már csak formalitás lesz.

Jegyzőkönyv

FK Zeta Golubovci–MOL Fehérvár FC 1-5 (1-3)

Podgorica, 1 000 néző. Vezette: G. Vadacskoria (grúz)

FK Zeta: Akovics – Tuzovics, D. Vukcsevics, Cseklics, Szekulics – Milojko, S. Krstovics (Lambulics, 77.)– Goranovics, S. Vukcsevics (Yamoah, 60.), Bosnjak – I. Vukcsevics (M. Lambulics, 92.). V.edző: D. Roganovics.

Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Juhász, Elek, Stopira – Pátkai (Petrjak, 61.), Nikolov, Hadzic – Nego, Scsepovics (Futács, 80.), Milanov (Huszti, 64.). Vezetőedző: Marko Nikolics.

Gól: Goranovics (17.) illetve Nego (2., 12., 23.), Juhász (87.), Huszti (92.)

Sárga lap: Cseklics (91.) ill. Pátkai (59.), Nikolov (64.)