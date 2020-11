Mester és tanítvány is pózolt a színpadon

A koronázóváros két testépítője is serleggel tért haza a tatai IBFF Hungary Mr. és Ms. Universe versenyről.

A koronavírus-helyzet a testépítőket sem kímélte. Az izomzatuk arányos és terjedelmes mivoltára érzékenyen figyelők különösen nagy slamasztikába kerültek, hiszen edzőterem, súlyok nélkül szinte lehetetlen építeni testüket. Ezért volt kiemelt jelentőségű a nemrég Tatán rendezett viadal. Az IBFF Hungary Mr. és Ms. Universe versenyén Bodzás Áron az Athletic kategória győztese lett, míg trénere, Sinkó Zoltán egy második és egy ötödik helyezést hozott el.

A 178 centiméteres, 80 kilós Bodzás 32 évesen indult élete második megmérettetésén, melyen rögtön bajnok lett.

– Egy edzőteremben tréningeztünk, s mikor komolyabban kezdett foglalkozni az erősítéssel, akkor keresett meg, hogy segítsek lábra dolgozni, az irányításom alatt erősítsük meg – tekintett vissza a közös munka kezdetére a többszörös magyar bajnok, Európa-bajnok testépítő, Sinkó Zoltán. – Áron körülbelül két éve edzeget, 9 hónapja dolgozunk együtt. Sokat jelentett, hogy Áron sokat nyomott fekve fiatal korában, így volt alap, mire építeni lehetett. Nagyon sokat változtattunk az étrenden, mert ez számít igazán. Láttam rajta, hogy jó a formája, s én beszéltem rá, hogy induljon el egy testépítő versenyen. Éppen CIBB-viadalra készültem, ahol pontozóbíróként működtem közre, s hívtam, jöjjön el, próbálja ki magát. Budybuilding kategóriában első lett, Men physique-ben és Athleticben második. Eleinte nem is akart elindulni. Nagy hangsúlyt fektettünk a láb és a váll kidolgozására, hiszen a klasszikus alapkiállás a széles váll, keskeny derék, íves combok. Sokan mondják, hogy genetika kérdése, hogy ki, hogy néz ki. Nem, megfelelő elhatározással alakítani tudjuk a testünket. A testépítők kapják a támadást, s most is sokan mondták: „biztos televágta magát egy csomó cuccal!” Áron teste egyszerűen nagyon jól reagált az étrendre és az edzésre, indulhatott volna naturál versenyen is, nem használt fokozószereket. De ne áltassuk magunkat, nincs versenysport dopping nélkül. A testépítésben a tiszta izmok kialakításában nincs szükség a doppingra, később azonban használják – vallott őszintén a 47 esztendős Sinkó, aki nem készült sokat a megmérettetésre, mert eredetileg pontozóbírónak hívták.

– Nem voltam rossz formában, úgy gondoltam, inkább elindulok versenyzőként. Négy hét diétát terveztem, elkezdtem csak halat enni, de hátráltatott egy egyhetes megfázás, így három hét alatt értem el azt a formát, mellyel elhoztam egy második és egy ötödik helyezést. De jobban örültem Áron sikerének.

A hétköznapokon személyi edzőként dolgozó Sinkó Zoltánnak most nincs munkája, az edzőterem bezárt. De nem esett kétségbe, mint mondja most jobban kell összpontosítania, koncentráltabban kell figyelnie az étkezésre, s az otthoni lehetőségekhez mérten edz tovább. Mert eltökélte, 50 éves korában is szeretne még színpadra állni.