Mesebeli 7-es a Magyar Kupán

Az alsóörsi tornával rajtolt el hétvégén az idei strandkézilabda-bajnokság, ahol az ország krémje képviseltette magát. A koronavírus-járvány miatt az idei kiírásban öt fordulót követően rendezik meg az országos döntőt.

Nagyon sok csapat érdeklődött már a versenyek után, hiszen gyakorlatilag március közepe óta senki sem tudott játszani. Ehhez mérten Magyarország legjobbjai mérettették meg magukat a hétvégén. A dunaújvárosi DESZ-épek SE vezetőedzője, Kurán István lapunk kérdésére elmondta, alig várták már, hogy végre elkezdődjön az idény.

– Jó hír, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) idén is meg tudja rendezni a strandkézilabda-bajnokságot, ugyanis a koronavírus-járvány miatt sokáig kérdésesnek tűnt, hogy le tudják-e bonyolítani a sorozatot. De szerencsére minden akadály elhárult az indulásra és egy nagyon jól szervezett bajnoki fordulón vehettünk részt Alsóörsön, amely egyben Magyar Kupa is volt: nemenként a három legjobb automatikusan kvalifikálta magát az országos döntőbe – kezdte beszélgetésünket, majd a lányai teljesítményére is kitért.

– Egyik szemünk sír a másik nevet. Úgy érzem, a csajok ott lehettek volna a legjobb négyben, de nem volt szerencsénk. A szombati csoportmeccsek után – ahol csupán szétlövésben maradtunk alul a csoportelsővel szemben –, a második helyen jutottunk tovább a középdöntőbe, ahol ebből kifolyólag egy erősebb csapattal találtuk szembe magunkat. Másnap a dolgunkat az is megnehezítette, hogy egyik játékosunkat, Asztalos Lilit behívták a serdülő utánpótlás-válogatott edzőtáborába szombat este. Büszkék vagyunk rá, de sajnos hiányzott a játéka, bár a lányok minden megtettek, hogy pótolják Lilit – tette hozzá a dunaújvárosiak szakvezetője, aki ettől függetlenül nagyon elégedett a lányok hozzáállásával.

– A négy közé jutásért a Nyúlon Túl együttesével csaptunk össze, de sajnos alulmaradtunk, míg az ötödik helyért való küzdelemben a Salgótarján bizonyult erősebbnek. Jól tartották magukat a lányok, de a jóval rutinosabb csapatok hozták a papírformát. A hetedik helyet viszont imponáló játékkal szereztük meg a százhalombattaiakkal szemben. Büszke vagyok a társaságra, mert fiatal, 21 éves átlagkoruk ellenére, néhány rutinosabb játékossal kiegészülve nem vallottak szégyent, sőt tisztességesen helytálltak a kétnapos tornán. Értékes és hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk. Folytatjuk az építkezést és bízunk benne, hogy Agárdon (július 4–5.) és Balatonakarattyán (július 25–26.) sikerül kiharcolni az országos döntőbe jutást, ahol akár szép eredményt is elérhetünk. Képesnek tartom rá a csapatot, hogy eljussunk odáig! – zárta gondolatait Kurán István, a DESZ-épek SE vezetőedzője.

A június 20–21. között zajló Magyar Kupán a nőknél az OVB Beach Girls csapata bizonyult a legjobbnak, míg a férfiak mezőnyében a tavalyi évhez hasonlóan ismét a Hír-Sat BHC örülhetett.