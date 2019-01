Mérkőzésről mérkőzésre javul a magyar férfi kézilabda-válogatott játéka

KOPPENHÁGA Az olimpiai kvalifikációs sorozatot érő első hét helyet megcélzó magyar férfi kézilabda-válogatott eddig két győzelmet aratott a világbajnokságon.

Az elmúlt évek kudarcai után az idei világbajnokságon már egy felfelé ívelő pályára szeretne állni a magyar csapat, és a legutóbbi két mérkőzés alapján erre minden esély meg is van. Az eddigi találkozókról, illetve a világbajnokság egészéről a székesfehérvári Horváth Gabriellával beszélgettünk, aki a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkára és az Európai Kézilabda Szövetség Végrehajtó Bizottságának tagja.

– Az argentinok ellen tudtuk, hogy egy nehéz mérkőzésre számíthatunk, hiszen egy kiváló edzőjük és jó csapatuk van. Minden első eredmény azt is jól mutatja, hogy még az esélyes csapatok is megszenvedtek az Európából nézve ismeretlen együttesek ellen, elég csak arra gondolni, hogy a franciák mindössze két góllal tudták legyőzni a brazilokat. Sajnáljuk, hogy nem sikerült győzni a jó kezdés ellenére sem, de bízunk abban, hogy a döntetlennel elveszített egy pont nem akadályoz majd bennünket a céljaink elérésében – mondta Horváth.

Az első mérkőzés után két győzelmet aratott a válogatott, amelyekkel minden szempontból elégedettek lehetünk.

– Sima mérkőzésen tudtuk legyőzni Angolát, még úgyis, hogy azok a játékosaink is játékba lendülhettek, akik az első meccsen kevesebbet szerepeltek. Katar szintén ismeretlen terep volt számunkra, azt tudtuk, hogy a vb-döntőt játszó csapathoz képest sokat gyengültek. Ennek ellenére komolyan vettük az ellenük való felkészülést és magát a mérkőzést is, amit – a hullámvölgyek ellenére – mondhatni simán meg tudtunk nyerni.

A hátralévő két mérkőzésen komoly motivációkkal fog pályára lépni a férfiválogatott.

– Egyiptomot mindenféleképpen szeretnénk megverni, ott a két pont az egyértelmű cél. A svéd meccsnek sem fogunk feltett kézzel nekimenni, hiszen folyamatosan épül a csapat, egyre jobban érzik egymást a játékosok, bármilyen eredményt hozhat az a találkozó is. Van egy érzékeny veszteségünk Balogh Zsolt személyében, aki a válogatott meghatározó tagjává nőtte ki magát. Nagyon fog hiányozni a csapatból, de reméljük, hogy a társak tudják majd pótolni a hiányát – zárta értékelését Horváth Gabriella. A magyar válogatott ma 18 órakor fog pályára lépni, Egyiptom ellen.